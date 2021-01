Netflix a déclaré mardi que son nombre d’abonnés mondiaux avait dépassé les 200 millions à la fin de 2020 et prévoyait qu’il n’aurait plus besoin d’emprunter des milliards de dollars pour financer sa vaste gamme d’émissions de télévision et de films. Les actions de Netflix ont augmenté de près de 13% dans le commerce étendu, car le jalon financier a validé la stratégie de la société de s’endetter pour s’attaquer aux grands studios hollywoodiens avec une inondation de sa propre programmation en plusieurs langues.

Le plus grand service de streaming au monde avait levé 15 milliards de dollars grâce à la dette en moins d’une décennie. Mardi, la société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le flux de trésorerie disponible atteigne le seuil de rentabilité en 2021, ajoutant dans une lettre aux actionnaires: « Nous pensons que nous n’avons plus besoin de lever des financements externes pour nos opérations quotidiennes. » Netflix a déclaré qu’il explorerait le retour de l’excédent de trésorerie aux actionnaires via des rachats d’actions. Il prévoit de maintenir une dette brute de 10 à 15 milliards de dollars. « Ceci est en contraste frappant avec Disney et de nombreux autres nouveaux entrants sur le marché du streaming qui s’attendent à perdre de l’argent en streaming au cours des prochaines années », a déclaré Eric Haggstrom, analyste d’eMarketer.

D’octobre à décembre, Netflix a recruté 8,5 millions de nouveaux clients de streaming payants lors de la sortie des séries très appréciées « The Queen’s Gambit » et « Bridgerton », une nouvelle saison de « The Crown » et du film de George Clooney « The Midnight Sky ». Les ajouts ont dépassé les estimations de Wall Street de 6,1 millions, selon les données de Refinitiv, malgré une concurrence accrue et une augmentation des prix aux États-Unis. Le bénéfice par action du quatrième trimestre de 1,19 $ a manqué aux attentes des analystes de 1,39 $.

Avec les nouveaux clients, les membres mondiaux de Netflix ont atteint 203,7 millions. La société qui a lancé le streaming en 2007 a ajouté plus d’abonnés en 2020 que dans toute autre année, dopée par les téléspectateurs qui sont restés chez eux pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

LA COMPÉTITION S’ÉCHAUFFE

Maintenant, Netflix s’efforce d’ajouter des clients dans le monde entier alors que les grandes entreprises de médias intensifient la concurrence. En décembre, Walt Disney Co a dévoilé une longue liste de nouvelles programmations pour Disney +, tandis que Warner Bros d’AT & T a mis au rebut le livre de lecture traditionnel d’Hollywood en annonçant qu’il enverrait tous les films 2021 directement à HBO Max aux côtés des théâtres. Disney a déclaré en décembre qu’il avait déjà inscrit 86,8 millions d’abonnés à Disney + en un peu plus d’un an.

« C’est très impressionnant ce que Disney a fait », a déclaré le co-directeur général de Netflix, Reed Hastings, dans une interview avec un analyste post-bénéfice. Le succès de Disney, a-t-il ajouté, «nous motive à augmenter notre adhésion, à augmenter notre budget de contenu». Netflix a déclaré que la majeure partie de sa croissance l’année dernière – 83% des nouveaux clients – provenait de l’extérieur des États-Unis et du Canada. Quarante et un pour cent ont rejoint l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

De janvier à mars, Netflix prévoyait de recruter 6 millions d’abonnés supplémentaires dans le monde, derrière les attentes des analystes d’environ 8 millions. Les revenus du quatrième trimestre ont atteint 6,64 milliards de dollars contre 5,47 milliards de dollars il y a un an, dépassant les estimations antérieures de 6,63 milliards de dollars. Le bénéfice net est tombé à 542,2 millions de dollars, ou 1,19 $ par action, contre 587 millions de dollars, ou 1,30 $ par action, un an plus tôt. Les actions de Netflix ont bondi de 12,5% à 564,32 $ en négociation prolongée mardi.