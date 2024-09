Netflix annonce un documentaire mettant en vedette le quarterback vedette de la NFL

Aaron Rodgers devrait faire ses débuts en saison régulière 2024 lorsque les Jets de New York affronteront les 49ers de San Francisco lundi soir. Sa performance contre les 49ers sera l’un des principaux points du match.

Le quarterback vedette sera également au centre de l’attention très bientôt. Rodgers sera le sujet d’un documentaire Netflix intitulé « Aaron Rodgers: Enigma ».

Le documentaire en trois parties suivra le « retour de Rodgers après s’être déchiré le tendon d’Achille, tout en explorant sa vie et sa carrière à travers les parties intimes et difficiles qui ont fait de lui un nom familier sur et en dehors du terrain », selon la description officielle.

Le documentaire, divisé en trois segments de 60 minutes, devrait être diffusé en première sur le service de streaming le 17 décembre. Le documentaire est produit par Religion of Sports, la société de production qui a produit le documentaire Netflix, « Simone Biles Rising ».