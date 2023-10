Netflix annonce le premier événement sportif en direct : un tournoi de golf de célébrités

Netflix vante sa nouvelle série La Coupe Netflix comme son « tout premier événement sportif en direct », ce qui ressemble à première vue à une sorte de recul par rapport à l’assurance du streamer fin 2022 selon laquelle il n’ajouterait pas de forfaits sportifs à son offre. Mais si vous regardez d’un peu plus près, il s’agit plutôt d’une célébrité le golf tournoi – mettant en vedette des équipes tirées de ceux de Netflix propre des sports série documentaire Formule 1 : Conduire pour survivre et Bat son plein.

Voici un teaser pour l’événement en streaming :

La Coupe Netflix | Premier événement sportif en direct sur Netflix | Bande-annonce officielle | Netflix

Le tournoi aura lieu le 14 novembre au Wynn Golf Club sur le Strip de Las Vegas ; c’est un lien avec le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, qui débutera le 16 novembre. Les équipes, qui comprennent des athlètes de Formule 1 : Conduire pour survivre (tournage actuellement sa sixième saison) et Bat son plein (en tournage du deuxième), figurent : les pilotes de Formule 1 Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) et Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) ; et les golfeurs du PGA Tour Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa et Justin Thomas.

Selon un communiqué de presse de Netflix : « Dans un choc de roues et de fers, quatre paires composées d’un pilote de Formule 1 et d’un professionnel du PGA Tour joueront un match de huit trous avec les deux meilleures équipes se qualifiant pour le dernier trou, où elles joueront. bataille pour avoir la chance de remporter le premier titre de la Netflix Cup.

Le fait qu’il s’agisse du premier événement sportif en direct sur Netflix est en quelque sorte le point enfoui dans tout cela ; on ne sait pas si le streamer prévoit La Coupe Netflix comme rampe de lancement pour davantage de programmes de cette nature, mais il semble que le streamer cherche de nouvelles façons de promouvoir sa programmation sportive en constante croissance et spécifique à Netflix. En plus des séries documentaires existantes comme les émissions de courses et de golf présentées ici, d’autres émissions sont en préparation sur les sprinteurs les plus rapides du mondeles stars du football du Équipe nationale féminine des États-Unisun Série centrée sur NASCARet plus.

Bien que cet événement inclue du sport, des stars du sport et une diffusion en direct, il est encore loin de la programmation extrêmement coûteuse à produire et lucrative dans laquelle les diffuseurs comme ESPN se sont spécialisés depuis des années. Ne vous attendez pas à voir Monday Night Football sur Netflix de sitôt.

La Coupe Netflix les diffusions en direct sur Netflix à partir de 15 heures (heure du Pacifique) le mardi 14 novembre. Espérons que Netflix ait désormais résolu les gremlins de la diffusion en direct qui tourmentaient c’est très moqué L’amour est aveugle spécial retrouvailles plus tôt cette année.