Netflix annonce la troisième saison de l’émission, sachez tout à ce sujet

Tous les fans de Bridgerton se réjouissent ! Votre drame d’époque préféré sera bientôt de retour sur Netflix. Netflix s’est rendu sur son compte Instagram officiel pour partager les nouvelles avec les fans avec une vidéo. L’équipe a annoncé que le tournage de la troisième saison de l’émission avait commencé.

Non seulement cela, selon Variety, les créateurs vont introduire trois nouveaux membres de la distribution dans la nouvelle saison. Variety rapporte que Daniel Francis, Sam Phillips et James Phoon ont tous signé pour la nouvelle saison. Cette saison sera centrée sur l’histoire d’amour de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton).

En parlant des trois nouveaux ajouts, Variety a partagé des détails sur ce que seront leurs rôles dans la nouvelle série. On verra Daniel Francis jouer le personnage de Marcus Anderson qui a été décrit par les créateurs comme “une présence charismatique qui illumine toutes les pièces dans lesquelles il entre, attirant l’attention de certaines matriarches dans la tonne – et la colère des autres”.Sam Phillips jouera Lord Debling qui sera un “seigneur génial avec des intérêts inhabituels, il a la richesse et un titre noble pour sauvegarder ses excentricités. Il ne manquera pas d’intérêt de la part des jeunes filles cette saison.” James Phoon, quant à lui, jouera Harry Dankworth.

Selon les fabricants, “ce que Dankworth manque d’esprit et d’intelligence, il le compense largement par une très belle apparence”.





Parlant du scénario, Variety rapporte que dans le troisième épisode de la série, Penelope Featherington, après avoir entendu les remarques négatives de Colin sur sa dernière saison, a finalement décidé de laisser tomber son béguin de longue date pour lui. Maintenant, elle a décidé qu’il était temps de se marier, idéalement avec un homme qui lui donnera suffisamment de liberté pour continuer à vivre une double vie en tant que Lady Whistledown éloignée de sa mère et de ses sœurs. Cependant, les tentatives de Penelope sur le marché du mariage échouent lamentablement en raison de son manque de confiance.

Colin Bridgerton, d’autre part, a une apparence fraîche et une quantité impressionnante de fanfaronnade après son retour de ses voyages d’été. Mais il est déçu d’apprendre que Penelope, la seule personne qui l’ait jamais accepté tel qu’il est, le fuit. Colin propose d’enseigner à Penelope des techniques de renforcement de la confiance dans le but de regagner son amitié cette saison. En cette saison, Colin doit décider si ses sentiments pour Penelope sont vraiment amicaux alors que ses leçons commencent à fonctionner un peu trop efficacement.

La rupture de Penelope avec Eloise (Claudia Jessie), qui s’est fait une nouvelle amie dans un endroit étrange, complique les choses, et la visibilité croissante de Penelope dans la ville rend plus difficile que jamais de maintenir son identité cachée Lady Whistledown.