Netflix annonce la série animée Minecraft

Le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps fête son 15e anniversaire cette année et la révélation a été dévoilée lors d’une célébration d’anniversaire.

Une légende sous la vidéo dit : « Cela vient de se produire : le jeu le plus vendu de tous les temps et le plus grand streamer au monde s’associent pour vous proposer une toute nouvelle série animée Minecraft Netflix. »

Netflix a déclaré que la série « présenterait une histoire originale avec de nouveaux personnages » et que plus d’informations suivraient bientôt.

Les sorties récentes, notamment le film Mario Bros, The Last of Us et Fallout, ont inversé la tendance des adaptations de jeux vidéo à être des échecs critiques et commerciaux.