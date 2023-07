Netflix ajoute près de 6 millions d’abonnés après la répression du partage de mot de passe

Netflix a augmenté ses revenus, ses bénéfices et le nombre d’abonnés payants, selon le dernier rapport trimestriel de la société. Tous les chiffres sont supérieurs aux prévisions, dépassant toutes les attentes des analystes.

La plateforme de streaming a commencé par le «partage payant» (le nom officiel de la répression du partage de compte) aux États-Unis et a attiré 5,8 millions de nouveaux abonnés payants. Netflix a confirmé qu’il prévoyait de résoudre le problème dans « presque tous nos pays restants ».

Le rapport de 15 pages a révélé que la réaction d’annulation était faible parmi les utilisateurs qui se sont soudainement retrouvés bloqués sur les comptes de leurs amis. Netflix a également abandonné le forfait Basic aux États-Unis, qui était la solution sans publicité la moins chère qui coûte 9,99 $ aux États-Unis (9,99 £ au Royaume-Uni, 9,99 € dans l’UE). Au lieu de cela, les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs devraient se diriger vers la norme à 6,99 $ avec publicités, la norme à 15,49 $ ou la prime à 19,99 $. Basic est désormais disponible uniquement pour les utilisateurs qui sont toujours sur le plan mais qui perdront la chance de le conserver une fois qu’ils seront éventuellement transférés vers un autre.

La société a également été assez transparente sur le fait qu’elle ne s’appuie pas sur les publicités pour générer des revenus, du moins pas pour l’instant. Il développe toujours l’activité publicitaire et travaille avec Nielsen et EDO pour améliorer la mesure et innover pour les annonceurs afin de rendre son service publicitaire plus accueillant pour les entreprises désireuses d’investir dans la nouvelle solution.

