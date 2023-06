Netflix ajoute plus de 200 000 nouveaux abonnés après la répression du partage de mot de passe

Des centaines de milliers de personnes se sont inscrites à de nouveaux abonnements Netflix depuis que le géant du streaming a commencé à facturer des frais supplémentaires s’ils ont d’autres utilisateurs sur leur compte.

C’est selon statistiques de l’analyste de données de streaming Antennecomme signalé plus tôt vendredi par le Wall Street Journal. Antenna affirme que Netflix a connu « les quatre plus grands jours d’acquisition d’utilisateurs aux États-Unis » depuis qu’Antenna a commencé à enregistrer des abonnements au service il y a quatre ans et demi.

« Sur la base des données les plus récentes disponibles, Netflix a enregistré près de 100 000 inscriptions quotidiennes les 26 et 27 mai », a déclaré Antenna dans un message. « Ceux-ci dépassent les pics d’inscriptions observés par Antenna lors des premiers verrouillages américains du COVID-19 en mars et avril 2020. »

Les annulations ont également augmenté depuis que Netflix a modifié sa politique sur les personnes que vous pouvez avoir sur votre compte, mais pas autant que les nouvelles inscriptions.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En savoir plus: Répression du partage de mot de passe Netflix : ce que cela signifie pour vous

Combien coûte le partage de mot de passe Netflix en plus ?

Netflix a introduit des frais supplémentaires pour le partage de mot de passe à la fin du mois dernier, et cela vous coûte maintenant 8 $ supplémentaires en plus de vos frais d’abonnement pour qu’une personne ne faisant pas partie de votre foyer partage votre compte.

Si vous payez pour le niveau Premium de Netflix à 20 $ par mois, vous pouvez ajouter deux autres personnes à votre compte. Si vous êtes sur le plan standard pour 15,50 $, vous ne pouvez avoir qu’un seul membre supplémentaire. Le forfait de base à 10 $ ne permet pas de membres supplémentaires, et si vous êtes sur le nouveau forfait financé par la publicité de Netflix – qui compte déjà 5 millions d’abonnés – et que vous ne payez que 7 $ par mois pour le service de streaming, vous ne pouvez pas non plus ajouter des membres supplémentaires.

Netflix avec des publicités manque certaines émissions et certains films, mais d’un autre côté, les publicités ne sont pas diffusées sur tout, selon l’examen du service par CNET.

Que faire si vous êtes démarré à partir d’un compte Netflix

Si vous avez partagé le compte de quelqu’un d’autre au cours des dernières années, votre course à lui laisser payer la facture de votre service de streaming est peut-être terminée. S’ils ont dit qu’ils prévoyaient de vous envoyer vos valises, une chose que vous pouvez faire est de transférer votre profil existant vers un nouvel abonnement que vous payez vous-même.

Si vous décidez que Netflix n’en vaut plus la peine, d’autres services de streaming, comme Max, Disney Plus, Hulu et Amazon Prime Video, n’ont actuellement pas de frais supplémentaires pour le partage de mot de passe.

Pour en savoir plus sur le streaming, voici les conseils de Crumpe sur la façon de payer moins pour votre service de streaming, et voici nos choix pour les meilleurs services de streaming de 2023.