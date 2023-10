Netflix ajoute 9 millions d’abonnés et continue d’augmenter ses prix

Carl Lumbly dans le rôle de C. Auguste Dupin et Bruce Greenwood dans le rôle de Roderick Usher dans la nouvelle série de Netflix La chute de la maison Usher. Photo: Eike Schroter/Netflix

On dirait quechapeau, répression du partage de mot de passe a fonctionné : Netflix a annoncé avoir ajouté près de neuf millions de nouveaux clients ce trimestre, portant son nombre total d’abonnés à 247,2 millions au 30 septembre. Certains clients, cependant, constateront que leurs projets sont sur le point de se réaliser. augmenter le prix.

Comme le journaliste hollywoodien le décompose, aux États-Unis, le plan de base (le plan le plus bas sans publicité, qui est non disponible pour les nouveaux abonnés) augmente de deux dollars pour atteindre 11,99 $ ; le forfait premium (pour ceux qui ont besoin de l’Ultra HD et de la possibilité de télécharger sur six appareils à la fois) aura la même augmentation, allant jusqu’à 22,99 $. Si tu as le plan publicitaire, il reste à 6,99 $, tout comme le forfait standard à 15,49 $. Il y aura également des augmentations similaires pour les abonnés au Royaume-Uni et en France, et le changement de prix entrera en vigueur mercredi.

Aujourd’hui lettre aux actionnaires a fait l’éloge des titres originaux de Netflix et de son contenu sous licence, citant les émissions qui ont fait de gros chiffres au troisième trimestre, comme Une pièce, Le sorceleur, Le coup de foudreet Costumes. Il a noté que le plan publicitaire a continué de gagner en popularité et que « notre plan publicitaire de 6,99 $ par mois aux États-Unis continue de soutenir la croissance de notre plan publicitaire ». Le streamer a également vanté ce plan en particulier comme étant « bien inférieur au prix moyen d’un seul billet de cinéma ».

La lettre aborde également la grève récemment réglée de la WGA, ainsi que la grève en cours de la SAG-AFTRA : « Les six derniers mois ont été difficiles pour notre industrie étant donné les grèves combinées des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Bien que nous soyons parvenus à un accord avec la WGA , les négociations avec la SAG-AFTRA sont en cours. Nous nous engageons à résoudre les problèmes restants le plus rapidement possible afin que tout le monde puisse retourner au travail en créant des films et des émissions de télévision que le public adorera. Ceci est remarquable puisque rumeurs plus tôt ce mois-ci a suggéré que le streamer n’augmenterait pas les prix avant après la grève du SAG a été résolue.