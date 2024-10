Netflix ajoute 5 millions d’abonnés et dépasse les attentes de bénéfices de Wall Street

Le géant du streaming Netflix a prouvé qu’il lui restait encore du poids dans la croissance de ses adhésions, en annonçant 5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre, pour un total de 282 millions de membres dans le monde.

La société de Los Gatos, en Californie, a déclaré un chiffre d’affaires de 9,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal se terminant le 30 septembre, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à environ 2,4 milliards de dollars.

La société a déclaré un bénéfice de 5,40 dollars par action, dépassant les attentes des analystes de 5,12 dollars, selon Factset. Les analystes prévoyaient également des revenus de 9,77 milliards de dollars.

La performance de Netflix au troisième trimestre a été soutenue par une programmation originale, notamment la quatrième saison de la série dramatique dirigée par Lily Collins « Emily in Paris » et la série policière dramatisée « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story ».

La société se lance également dans le domaine lucratif des sports en direct avec son prochain match de boxe entre YouTuber Jake Paul et Mike Tyson qui sera diffusé en novembre, ainsi que deux matchs de la NFL le jour de Noël – des événements que les analystes de Wall Street surveilleront de près en tant qu’indicateurs de sa force publicitaire.

« Au lendemain de cette période volatile de perturbations médiatiques, Netflix a émergé dans une position de leader que peu de gens prévoyaient il y a près de dix ans », ont écrit Benjamin Swinburne et Thomas Yeh, analystes actions de Morgan Stanley, dans une note aux clients avant la publication des résultats de Netflix.

Les revenus de l’entreprise et la part du temps passé devant la télévision suggèrent « une longue piste de croissance potentielle », ont-ils écrit.

Netflix a pour objectif de maximiser ses revenus en réprimant le partage de mots de passe entre utilisateurs et en promouvant un niveau financé par la publicité, qui coûte 6,99 $ par mois. Les analystes surveillent de près ces deux efforts pour voir comment ils affectent la croissance de l’entreprise et combien de temps ils peuvent augmenter les bénéfices. (Netflix a annoncé qu’il cesserait de fournir des chiffres d’adhésion trimestriels l’année prochaine.)

Bien que le nombre de membres soit en hausse, certains analystes ont cité les récents chiffres d’engagement de Netflix comme un signe des défis potentiels à venir. Pour les six premiers mois de cette année, Netflix a enregistré 94 milliards d’heures visionnées, soit une augmentation de seulement 1 % par rapport à l’année précédente. Un engagement hésitant pourrait exercer une pression sur la capacité de Netflix à augmenter ses prix, a écrit Robert Fishman, analyste chez MoffettNathanson, dans un récent rapport de recherche.

Netflix a contesté cette analyse, affirmant que ses chiffres d’engagement étaient solides, en particulier une fois ajustés aux effets de la répression du partage de mots de passe.