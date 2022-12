Netflix ajoute 2 nouveaux jeux à son service de jeu

Netflix a annoncé mardi dans sa vidéo récapitulative 2022 avoir ajouté deux nouveaux jeux à son service de jeux. Les jeux sont Route zéro du Kentucky et 12 Minuteset les abonnés peuvent y accéder dès maintenant.

Kentucky Route Zero a fait ses débuts en 2013 et est un jeu pointer-cliquer basé sur du texte que l’éditeur de CNET, Scott Stein, appelle le théâtre immersif mais sous forme de jeu. Vous incarnez un chauffeur de camion alors qu’il voyage sur la Route Zero dans le Kentucky pour effectuer une dernière livraison pour un magasin d’antiquités.

Le jeu 12 Minutes est sorti en 2021 et est un mystère avec une boucle temporelle où l’horloge se réinitialise toutes les – vous l’avez deviné – 12 minutes. Le cadre est un petit appartement, où vous et votre femme vous détendez après un rendez-vous nocturne lorsqu’un policier entre dans la pièce. L’officier vous tue, vous et votre femme, mais le temps se réinitialise. À partir de là, vous devez trouver un moyen de changer la fin.

Pour accéder aux jeux, les abonnés Netflix peuvent scanner les codes QR dans la vidéo ou lancer l’application de streaming sur leur appareil iOS. Ensuite, il leur sera demandé de télécharger les jeux via l’App Store. Une fois le téléchargement terminé, ils sont tous définis.

Pour en savoir plus, voici ce que vous devez savoir sur le service de jeu de Netflixet comment la plupart des abonnés Netflix ne l’ont pas encore essayé.