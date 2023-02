Netflix affirme que les règles de partage anti-mot de passe ont été mises en ligne par erreur et sont grillées

Netflix a récemment reçu de nombreuses critiques concernant des règles strictes de partage anti-mot de passe qui obligeaient les utilisateurs à accéder au WiFi de leur emplacement principal tous les 31 jours pour montrer qu’ils appartenaient au même foyer. La décision a été largement critiquée, les gens demandant ce que cela signifiait pour les collégiens ou ceux qui voyageaient. La répression du partage de mots de passe en elle-même avait été critiquée et la nouvelle règle n’a pas plu aux téléspectateurs.

Selon The Streamable, un porte-parole de Netflix a maintenant déclaré que ces règles ne s’appliquaient actuellement qu’au Chili, au Costa Rica et au Pérou, et que l’article du centre d’aide avait accidentellement été mis en ligne dans d’autres pays. Il y aura une communication aux clients avant qu’un changement important comme celui-ci ne soit apporté, a déclaré le porte-parole. Les règles ne s’appliquent actuellement pas aux utilisateurs américains.

Mais Twitter est convaincu que Netflix a “fait marche arrière” en raison du refus massif des clients. Les gens le célèbrent comme une victoire, même s’il est impossible de savoir si les règles pourraient à nouveau être appliquées dans d’autres pays.

Après avoir été traîné, Netflix a déclaré que le partage de mot de passe était toujours activé et que leurs politiques à ce sujet avaient été publiées par erreur. Ouais ils ont baisé et ont découvert pic.twitter.com/r2Qiuc4GTw– Drebae (@Drebae_) 4 février 2023

Netflix les a vus tweeter sur le torrent et s’est mis en ligne RAPIDEMENT – HOOD VOGUE en a marre de la pauvreté (@keyon) 3 février 2023

avertit que la connexion à Netflix avec votre routeur est une “erreur”: ce n’était qu’une “erreur” aux États-Unis, ils allaient totalement le faire parce qu’ils l’ont fait ailleurs pic.twitter.com/0Tlh7cKVXa – Kyle Tsetso (@KyleTsetso) 4 février 2023

Netflix a doublé si viteCes entreprises essaient de jouer dans notre visage et nos portefeuilles et nous avons finalement commencé à les intimider pour qu’elles renoncent à l’absurdité. Aimez ça pour nous. — Zoliqwa (@_zolarmoon) 4 février 2023

