Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Netflix – Le stock de streaming a gagné 7% après qu’Evercore ISI ait amélioré Netflix à une note de surperformance et a déclaré que son stock pourrait augmenter de plus de 30% alors qu’il déploie un service financé par la publicité et réprime le partage de mots de passe.

actualités liées à l’investissement Voici les plus grands appels d’analystes de jeudi : Tesla, Wynn, Netflix, Nordstrom, Marriott, Fisker et plus

Adobe – Les actions d’Adobe ont chuté de 15 % après avoir annoncé l’acquisition d’une société de logiciels de conception connue sous le nom de Figma pour environ 20 milliards de dollars en espèces et en actions. La société a dépassé les estimations de bénéfices pour la période, mais partage des prévisions mitigées pour le trimestre en cours.

Oracle – Les actions de la société de logiciels ont encore chuté de 2 %, prolongeant une vente de 5 % par rapport à la session précédente sur des bénéfices faibles. Le bénéfice d’Oracle s’est établi à 1,03 $ par action, ajusté, contre 1,07 $ par action attendu par les analystes, selon Refinitiv. Ses revenus ont cependant répondu aux attentes.

Actions ferroviaires – Certaines actions ferroviaires ont augmenté à la suite de l’annonce d’un accord provisoire de dernière minute entre les compagnies de chemin de fer et les syndicats qui représentent leurs travailleurs. Union Pacific et Norfolk Southern ont respectivement augmenté de 1,6 % et d’un peu moins de 1 %. CSX Corp. était en baisse de plus de 2% malgré une augmentation des échanges prolongés avant la cloche.

Wynn Resorts – Les actions ont bondi de 8% après que le Credit Suisse a mis à niveau Wynn Resorts pour surperformer, affirmant que le stock du casino pourrait presque doubler après l’expansion de son centre de congrès hôtelier à Las Vegas.

Actions “Achetez maintenant, payez plus tard” – Les actions des principales actions “achetez maintenant, payez plus tard” ont glissé à la suite d’un rapport du Bureau de la protection financière des consommateurs appelant à une plus grande surveillance du secteur. PayPal et Affirm Holdings ont tous deux baissé de moins de 1 %, tandis que les actions de Block ont ​​augmenté de près de 2 %.

Fisker – Le cours de l’action du constructeur de véhicules électriques a bondi de 3,6% après que Needham a lancé la couverture de Fisker avec une note d’achat alors que la demande de véhicules électriques s’accélère. Les actions de Tesla ont augmenté d’environ 1% dans le cadre d’une mise à niveau vers une note de maintien par rapport à la sous-performance.

Humana — Les actions de Humana ont grimpé de près de 7 % après relèvement de ses prévisions de bénéfices pour l’exercice. La caisse d’assurance-maladie a également annoncé un nouvel ajout à son conseil d’administration.

Nordstrom – Le stock du grand magasin a gagné 2% après que Jefferies l’ait mis à niveau vers une cote d’achat. La société a déclaré dans une note aux clients que Nordstrom est mieux positionnée que certains de ses pairs en période de ralentissement.

Deckers Outdoors – Les actions de Deckers Outdoor ont légèrement augmenté de plus de 2% après que Wedbush a amélioré la société de chaussures pour qu’elle surperforme, affirmant dans une note aux clients qu’elle est bien située pour surmonter un environnement de vente au détail difficile.

Danaher – Les actions de la société de technologie médicale ont augmenté d’environ 1% par jour après l’annonce de projets d’essaimage pour son unité environnement et sciences appliquées

NextEra Energy – NextEra Energy a baissé d’un peu moins de 3% le lendemain de l’annonce de la société d’énergie alternative envisage de vendre 2 milliards de dollars d’actions.

Arconic Corp – Les actions de la société de fabrication ont chuté de près de 15% après qu’Arconic ait réduit ses prévisions pour l’année complète dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie en Europe et de baisse de la demande.

Duckhorn Portfolio – Les actions du vigneron ont chuté de 8% après avoir été rétrogradées par JPMorgan à neutres en raison de leur surpondération. JPMorgan a déclaré qu’il aimait toujours Duckhorn, qualifiant les performances à long terme et opérationnelles de la société depuis son introduction en bourse “d’impressionnantes”. Cependant, la société craint que les conseils de Duckhorn ne déçoivent.

– Alex Harring, Michelle Fox, Yun Li et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage