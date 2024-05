France 2 Cinéma

EXCLUSIF: Après une première mondiale enthousiaste au Palais des Festivals samedi soir et une standing ovation de 11 minutes, le nouveau film de Jacques Audiard en Compétition cannoise Emilia Pérez est sur le point de conclure un accord avec Netflix pour l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.

La comédie policière musicale en espagnol, avec Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña et Édgar Ramirez, a été l’un des projets les plus en vogue sur le marché de Cannes cette année, avec plusieurs distributeurs américains proposant le film depuis sa première à Cannes. le week-end. Netflix s’est lancé dans l’acquisition des droits nord-américains et britanniques sur le titre original dans le cadre d’un accord qui, selon nous, se chiffre à sept chiffres. Le pacte est dans sa phase finale.

Deadline comprend qu’un certain nombre de territoires internationaux clés sont sur le point d’être terminés, CDC United Network prenant également les droits pour l’Amérique latine. Pathé a pré-acheté le titre pour les territoires francophones entrant au festival, ce qui en fait la seule prévente du film terminé avant sa première cannoise.

Le chiffre d’affaires national à lui seul se situe dans la barre des sept chiffres, ce que nous considérons comme un chiffre national record pour un film en langue étrangère. Le streamer croit clairement au film et il est concevable qu’il obtienne une récompense plus tard cette année, d’autant plus que la liste de films à venir de Netflix manque de certains des prétendants évidents aux récompenses de ces dernières années.

Émilie Pérez suit l’histoire de Rita (Saldaña), une avocate surqualifiée et sous-évaluée dans un grand cabinet qui est plus intéressée à libérer les criminels qu’à les traduire en justice. Un jour, une issue inattendue lui est offerte lorsque le chef du cartel Manitas (Gascón) l’engage pour l’aider à se retirer de son entreprise et à réaliser un plan qu’il prépare secrètement depuis des années : devenir la femme qu’il a toujours rêvé d’être.

Cannes chéri Audiard, dont les films Rouille et os, Paris 13ème District et Deephan ont tous joué en Compétition à Cannes (ce dernier ayant remporté la Palme d’Or en 2015), a écrit le scénario avec ses collaborateurs fréquents Thomas Bidegain et Léa Mysius.

Pascal Caucheteux de Why Not Productions produit avec Audiard et Anthony Vaccarello de Saint Laurent Productions, une division cinéma de la maison de couture de luxe. Library Pictures International a financé le projet.

Stephanie Bunbury de Deadline a déclaré dans sa critique : « Sur le papier, cela semble fou comme une roue lâche. Une comédie musicale en grande partie en espagnol sur un baron de la drogue mexicain en train de changer de sexe, mettant en vedette une ancienne star adolescente de Disney, Selena Gomez, dans le rôle de l’épouse d’un gangster… mais la voici à l’écran, une merveille musicale.

Netflix conclut l’affaire pour Émilie Perez avec CAA Media Finance et The Veterans. Pathé sortira le titre en France le 28 août.