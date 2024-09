Netflix achète le documentaire autochtone « Yintah » qui se qualifie pour les Oscars

Netflix a acquis le long métrage documentaire « Yintah » pour une distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Cette acquisition intervient juste avant la première du film au Festival international du film de Camden, le 14 septembre.

Après plus d’une décennie de préparation, « Yintah » raconte l’histoire de la lutte pour la souveraineté d’une nation autochtone basée au Canada alors qu’elle résiste à la construction de plusieurs oléoducs et gazoducs sur son territoire. Co-réalisé par Brenda Michell, Michael Toledano et Jennifer Wickham, le documentaire capture le droit de la nation Wet’suwet’en à l’intendance et à la souveraineté sur ses territoires.

Le film suit Howilhkat Freda Huson et Sleydo’ Molly Wickham alors qu’ils résistent à la construction de pipelines sur leur territoire.

Netflix qualifiera le documentaire de 111 minutes, qui a fait ses débuts en février au True/False Film Festival, pour une considération aux Oscars.

« Reflétant l’ampleur et l’ambition de la lutte des Wet’suwet’en pour protéger les terres non cédées contre le vol, Yintah offre le récit définitif d’une vague historique de résistance autochtone au colonialisme canadien », ont déclaré les réalisateurs dans un communiqué conjoint. « S’appuyant sur plus d’une décennie de séquences de vérité, le film suit deux leaders Wet’suwet’en (Freda Huson et Molly Wickham) alors qu’ils réoccupent et protègent leurs terres natales face à la violence de l’État. »

Toledano ajoute : « En tant que cinéastes, nous avons constaté que le Canada protège son image par la force. Au fil des ans, nos opérateurs de caméra ont été tenus sous la menace d’une arme, arrêtés et détenus à plusieurs reprises, soumis à des zones d’exclusion policière illégales, à la surveillance, au harcèlement et même à l’incarcération. Malgré cette répression, « Yintah » est un film où chaque moment important a été capturé, offrant un récit remarquablement cohérent d’une histoire que la police a travaillé dur pour étouffer. »

En mai, « Yintah » a été projeté à la 31e édition du festival canadien du film Hot Docs, où il a remporté le prix du public Rogers pour le meilleur documentaire canadien. Ce prix était accompagné d’une récompense en espèces de 50 000 $ CA (36 543 $).

« Alors que les forces coloniales conspiraient pour criminaliser la juridiction des Wet’suwet’en, nous, les cinéastes, avons travaillé pour la maintenir », explique Wickham. « Le résultat est un film qui a été compilé selon les lois traditionnelles et l’autorité collective des groupes de maisons Wet’suwet’en au centre de cette histoire – développé avec la participation intensive des dirigeants Wet’suwet’en et co-réalisé par les membres de la famille immédiate des protagonistes du film. Adoptant une structure de prise de décision qui reflète les pratiques d’auto-gouvernance des Wet’suwet’en, le film s’est appuyé sur la collaboration et la recherche de consensus pour partager cette histoire vitale d’un point de vue authentiquement Wet’suwet’en. »

Sean Flynn, cofondateur et directeur de programme de Points North, explique qu’il a souhaité présenter le documentaire au CIFF parce que lui et l’équipe de programmation du festival ont été « profondément touchés par la manière dont Yintah capture la résistance de la nation Wetʼsuwetʼen à un modèle de violence coloniale vieux de plusieurs siècles. Le processus collaboratif unique du cinéaste relie cette lutte pour la souveraineté territoriale au mouvement croissant pour la souveraineté narrative dans les communautés autochtones. »

« Yintah » sortira dans certains cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni et sera diffusé sur Netflix à partir du 18 octobre.

« Le monde a besoin de connaître la vérité sur ce qui s’est passé sur le territoire Wet’suwet’en, comment une communauté déterminée a menacé ses terres d’un coup de feu pour les protéger du vol », déclare Michell. « Nous sommes ravis que Netflix ait décidé de défendre cette histoire. »