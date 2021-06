La série « Sexy Beasts » de Netflix a lancé sa première bande-annonce, laissant les utilisateurs perplexes et hésitants à l’idée que les gens s’habillent de costumes d’animaux élaborés pour aller à des rendez-vous.

Le géant du streaming a déjà montré qu’il faisait confiance au concept en commandant deux saisons d’épisodes de « Sexy Beasts », dont le premier débutera le 21 juillet.

Sexy Beasts est une nouvelle émission de rencontres où des célibataires de la vie réelle arborent un maquillage et des prothèses élaborés pour mettre à l’épreuve la véritable chimie des rendez-vous à l’aveugle. pic.twitter.com/ES7pkvWTOM – Netflix (@netflix) 23 juin 2021

Le concept de la série est que les gens seront maquillés et prothétiques de niveau professionnel en tant que créatures ou animaux mythiques, puis iront à des rendez-vous à l’aveugle, l’idée étant que tomber amoureux sera entièrement basé sur la personnalité et n’aura rien à voir avec les gens. Apparences physiques.

« Avez-vous une assurance santé? » un membre de la distribution peut être entendu dire dans la bande-annonce alors qu’ils sont masqués par un maquillage de panda élaboré.





Aussi sur rt.com

L’acteur de ‘Black Panther’ Michael B. Jordan s’excuse après avoir été accusé d’appropriation culturelle







D’autres peuvent être vus comme tout, du guépard au diable.

Créé par Simon Welton, « Sexy Beasts » sera narré par Rob Delaney, un acteur connu pour ses rôles dans des projets comme « Catastrophe » ainsi que pour son activisme politique libéral. Chaque épisode mettra en vedette quelqu’un à la recherche de l’amour, soi-disant entièrement basé sur la personnalité, et ils auront trois rendez-vous. Chacun de leurs partenaires sera entièrement masqué par des prothèses et du maquillage. Une fois que le candidat a pris sa décision finale, les vrais visages de chaque date sont révélés.

La série a fonctionné dans le passé, comme sur BBC Three en 2014, mais le public américain semble un peu plus hésitant quant à la tendance à la mode des rencontres à l’aveugle, de nombreux critiques soulignant que la série ressemble davantage à une exploration du mouvement furry – des gens qui s’habillent comme des animaux pour le plaisir.

« Je ne m’attendais pas vraiment à me réveiller et à rejoindre l’Etat islamique aujourd’hui, mais me voici » l’écrivain Stephen L. Miller tweeté en réaction à la bande-annonce, qui est tombée mercredi.

D’autres étaient tout aussi extrêmes en exprimant leur choc devant les images.

« L’ordre du jour à fourrure à Hollywood est réel », un autre utilisateur a écrit.

« L’existence de » bêtes sexy « et de » la chanteuse masquée » prouve que l’agenda à fourrure ne dort jamais », une autre ajoutée.

J’ai l’impression que cela nous a été déchaîné par un gouvernement mondial obscur qui grattait vraiment le fond du baril pour les distractions. « QU’EST-CE que les émeutes sont terminées ? Idgaf vient de leur lancer le spectacle de rencontres à fourrure. Cela devrait nous donner quelques semaines. https://t.co/BSZc2v2CAs – Lauren Southern (@Lauren_Southern) 23 juin 2021

D’autres sont moins choqués par le contenu et plus offensé à l’existence de la série et à l’important travail de maquillage et de production qui « poubelle de réalité ».

« Chaque fois que je pense que nous avons atteint le fond, je découvre qu’il y a un endroit plus bas, » une autre ajoutée.

Avec tout cet effort de maquillage, ils auraient pu faire une série entière de l’empire Star Trek Klingon. Mais cela nécessiterait des écrivains et un vrai casting, qui est un travail réel, au lieu de ce téléphone en « réalité » indésirable que vous obtenez de l’empire paresseux « optimiser pour les moyennes » de Hasting. https://t.co/0omW9Bwdgt – Adam Singer (@AdamSinger) 23 juin 2021

Vous vous souvenez de ces fausses émissions qui se déroulaient en arrière-plan sur 30 Rock ? Comme Sports Shouting, Queen of Jordan (mon préféré), Gold Case, Homonym!, MILF Island etc. C’est exactement ce que rappelle Sexy Beasts sur Netflix 😂😂. C’est assez ridicule d’être sur 30 Rock. — (@kiruti) 23 juin 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!