Netflix abandonnera Sophie: A Murder in West Cork à propos d’un meurtre irlandais non résolu et notoire ce mois-ci

NETFLIX publiera ce mois-ci un documentaire effrayant révélant le meurtre brutal de Sophie Toscan du Plantier.

La série en trois parties examine l’affaire après que le producteur et scénariste français de documentaires a été battu à mort à l’âge de 39 ans, devant sa maison de vacances près de Toormore, Schull, comté de Cork, Irlande, dans la nuit du 23 décembre 1996.

Les meilleurs documentaires sur Netflix

Nouveau sur Netflix : Que regarder cette semaine

4 Le documentaire sortira sur Netflix ce mois-ci

La bande-annonce de la série en trois parties est sortie aujourd’hui et montre quelques-unes des nombreuses personnes qui ont été interviewées pour le documentaire approfondi.

Cela inclut les membres de la famille qui n’ont jamais parlé aux médias de la mort de Sophie.

Ceux qui ont participé à l’enquête et la presse qui en a parlé à l’époque figurent également.

Le clip présente également des images prises au moment du meurtre de Sophie, car les cinéastes ont eu accès au film de Sophie avant sa mort et aux reportages locaux.

4 La bande-annonce est sortie aujourd’hui et montre certains de ceux qui ont été interviewés pour le documentaire Crédit : Fonctionnalités Rex

L’État français a tenté à plusieurs reprises d’extrader le seul suspect, Ian Bailey, un journaliste qui a été arrêté à deux reprises et condamné par contumace pour le meurtre, mais clame son innocence.

Le 31 mai 2019, Bailey a été reconnu coupable de meurtre par la Cour d’assises de Paris et condamné à 25 ans de prison.

La France espérait obtenir une extradition de l’Irlande sur la base de cette condamnation, mais le 12 octobre 2020, la Haute Cour d’Irlande a statué que Bailey ne pouvait pas être extradé.

Plus tard ce même mois, l’État irlandais a décidé de ne pas faire appel de la conclusion de la Haute Cour mettant fin à la tentative d’extradition de Bailey.

Le service de streaming indique que le documentaire présente la famille de Sophie et les personnes impliquées dans l’histoire.

Les producteurs voulaient « rendre justice à la mémoire de Sophie »

Créée par le producteur oscarisé de Searching for Sugarman et Man on Wire, Simon Chinn, la série dit qu’elle dévoile l’histoire et offre une « fenêtre unique sur la bataille en cours pour trouver justice pour Sophie ».

Il a été tourné à West Cork, en Irlande et en France et le fils de Sophie, Pierre-Louis Baudey, aux côtés des habitants de Schull et de la presse locale.

Suzanne Lavery et Simon Chinn, producteurs exécutifs derrière la série, ont déclaré : « Sophie était bien plus qu’une victime d’un meurtre. Elle était une mère, une fille, une sœur, une cinéaste et une écrivaine.

« Quoi qu’il se soit réellement passé par cette froide nuit de décembre 1996, l’histoire est celle d’une collision de mondes, de cultures et de personnages et c’est ce qui nous y a attiré.

Qu’y a-t-il sur Netflix, Disney+ et Amazon Prime ? Vous cherchez une nouvelle série Netflix à binge ou les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime ? Nous vous avons couvert… Nouveau sur Netflix : Les meilleures séries et films sortis chaque jour

Les meilleurs films sur Netflix à regarder en ce moment

La meilleure série à regarder sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs documentaires à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures comédies à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs thrillers à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix à regarder en ce moment

La meilleure vraie série policière à regarder sur Netflix

Les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série sur Disney+

Sophie Toscan du Plantier a été retrouvée battue à mort dans une région reculée de West Cork en 1996

« Mais c’est la rencontre et la confiance de la famille de Sophie qui nous a vraiment donné notre raison d’être.

« La justice leur a échappé pendant un quart de siècle depuis la mort de Sophie et leur objectif principal en coopérant avec nous pour réaliser cette série est de rendre justice à sa mémoire.

« Nous espérons que nous y sommes parvenus, pour eux. »

Sophie : Un meurtre à West Cork sera lancé sur Netflix le 30 juin 2021.