Netflix a une astuce qui prouve qu’il me connaît mieux que moi-même – il a même prédit un énorme changement dans ma vie amoureuse

Un journaliste de la BBC a révélé que le géant du streaming Netflix et d’autres grandes entreprises technologiques « savaient » qu’elle était bisexuelle avant de s’en rendre compte.

Ellie House, productrice et chercheuse à la BBC, a fait des aveux sur son nouveau podcast unique BBC Sounds, Did Big Tech savait-il que j’étais gay avant de le faire ?

Ellie House a révélé que Netflix « était au courant » de sa sexualité avant elle

L'émission de télévision You Me Her était une suggestion à Ellie

Diffusant également sur le BBC World Service, Ellie a découvert que des sociétés telles que Netflix avaient stocké des informations à son sujet qui étaient capables de prédire ses intérêts – avant même qu’elle ne sache qu’elle était elle-même intéressée.

Le jeune homme de 24 ans se souvient avoir été recommandé une série de programmes LGBTQ + sur le site de streaming, y compris l’émission You Me Her.

You Me Her suit une femme hétérosexuelle mariage qui tombe amoureux d’une femme bisexuelle.

Ellie s’est vu recommander le programme avant sa sortie en 2019, peu de temps après la rupture d’une relation à long terme avec un homme.

Dans le cadre de son nouveau documentaire, Ellie a exploré à quel point les sites « savaient » et ont pu découvrir des faits plutôt intéressants.

Elle a rapidement découvert que TikTok et Spotify semblaient également lui recommander un tel contenu.

Ellie a découvert qu’on lui suggérait une série de créateurs de contenu bisexuels sur TikTok ainsi qu’une liste de lecture sur Spotify intitulée « saphir » – un terme pour décrire les femmes qui aiment les femmes.

Dans le cadre de son enquête auprès de la BBC, Ellie a déclaré : « En vertu des lois britanniques sur la confidentialité des données, les individus ont le droit de savoir quelles données sont détenues à leur sujet par une organisation.

« J’ai téléchargé toutes mes informations à partir de huit des plus grandes plateformes. Facebook avait suivi d’autres sites Web que j’avais visités, y compris un outil d’apprentissage des langues et des sites de listes d’hôtels. Il y avait aussi les coordonnées de mon adresse personnelle, dans un dossier intitulé « location ».

« Instagram avait une liste de plus de 300 sujets différents qui m’intéressaient, qu’il utilisait pour la publicité personnalisée.

« Netflix m’a envoyé une feuille de calcul qui détaillait chaque bande-annonce et programme que j’avais regardé, quand, sur quel appareil, et s’il avait été lu automatiquement ou si je l’avais sélectionné.

« Il n’y avait aucune preuve que l’une de ces plateformes ait marqué quoi que ce soit à voir avec ma sexualité. »

En réponse, Netflix a déclaré sur son site Web : « Les titres que vous avez regardés plus récemment l’emporteront sur les titres que vous avez regardés dans le passé en termes de conduite notre système de recommandations.

« Nous prenons en compte les commentaires de chaque visite sur le service Netflix et réentraînons continuellement nos algorithmes avec ces signaux pour améliorer la précision de leur prédiction de ce que vous êtes le plus susceptible de regarder.

« Nos données, algorithmes et systèmes de calcul continuent de s’alimenter les uns les autres pour produire de nouvelles recommandations afin de vous fournir un produit qui vous apporte de la joie. »

La journaliste de la BBC a détaillé ses découvertes dans un nouveau podcast