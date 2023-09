Netflix a présenté la bande-annonce de la série documentaire où David Beckham racontera ce que personne ne sait de son histoire [Video] | L’impression des États-Unis

L’ancien footballeur anglais David Beckham aura sa prochaine série documentaire sur Netflixqui sera réalisé par Fisher Stevens (Cove, Before The Flood), comportera quatre parties et présentera des interviews inédites et des images d’archives des 40 dernières années de la vie de Beckham.

Voici BECKHAM : une série documentaire en quatre parties qui raconte l’histoire inédite et non filtrée de l’un des athlètes les plus célèbres de tous les temps. Il arrive sur Netflix le 4 octobre. pic.twitter.com/IduWuzIJJ1 – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 19 septembre 2023

La série présente la vie de Beckham comme des montagnes russes et construit une histoire surprenante, personnelle et définitive de l’un des athlètes les plus reconnus et scrutés de tous les temps et sortira le 4 octobre.

«Beckham, une série documentaire en quatre parties, raconte l’histoire intérieure d’une star mondiale du football et d’une icône culturelle. « David Beckham est l’un des noms les plus connus de la planète, mais peu de gens savent qui il est réellement », révèle le synopsis de la série.

Et il déclare : « Depuis ses humbles origines dans la classe ouvrière de l’Est de Londres, sa volonté et sa détermination à gagner, et sa bataille pour trouver l’équilibre entre l’ambition, l’amour et la famille, l’histoire de David est pleine d’immenses hauts et bas. »

Comme le montre la bande-annonce, La série présente des interviews de sa femme Victoria Beckhaml’ancien manager de Manchester United Alex Ferguson et ses anciens coéquipiers Rio Ferdinand et Roy Keane.

Message de Victoria Beckham

Son épouse Victoria Beckham vient de publier cette même bande-annonce avec un message sincère pour son mari. En termes non seulement de popularité, mais aussi de niveau de performance et d’impact global, David Beckham était véritablement un jet-setteur du football mondial.

«Je suis très fier de toi #DavidBeckham et de tout ce que tu as accompli. J’ai hâte que tout le monde voie BECKHAM sur @netflix à partir du 4 octobre !! XX »Victoria a publié.

