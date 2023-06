Netflix a porté un coup dur alors que le créateur majeur de l’émission abandonne le streamer pour son rival au milieu d’une série d’annulations

NETFLIX a reçu un coup dur alors qu’un grand créateur d’émissions abandonne le streamer pour un rival.

Le géant du streaming extrêmement populaire a perdu l’un de ses meilleurs créateurs qui a été responsable de certaines des plus grandes émissions.

Il est entendu que Murphy part dans un énorme contrat de 300 millions de dollars

Ryan Murphy a décidé de s’éloigner de Netflix après avoir été débauché par son rival Disney+.

Il est entendu que Murphy part avec un énorme contrat de 300 millions de dollars.

Le créateur a été responsable d’un certain nombre de succès de Netflix, notamment The Watcher et Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Il a rejoint la plateforme en 2018.

Ryan est également la personne derrière des émissions à succès telles que Glee et American Horror Story.

Les porte-parole de Netflix et de Disney ont tous refusé de commenter les informations sur l’accord.

Cela vient du fait que le site basé sur un abonnement laissera certainement les fans complètement éventrés, car plusieurs titres énormes partiront le mois prochain.

Les franchises préférées des fans sur Netflix telles que Austin Powers, Resident Evil, Kindergarten Cop et Chappelle’s Show quitteront toutes le service en juillet.

Les trois films d’Austin Powers ne seront plus disponibles pour les fans sur la plate-forme.

Les deux films Bad Boys seront également supprimés du site, qui comprend à la fois l’original de 1995 et la suite Bad Boys II.

Le deuxième épisode a été réalisé en 2003 et mettait également en vedette Will Smith et Martin Lawrence qui ont repris leurs rôles de lieutenant-détective Michael Eugene ‘Mike’ Lowrey et Marcus Miles Burnet respectivement.

Le créateur a été responsable d'un certain nombre de succès de Netflix, dont The Watcher et Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Les porte-parole de Netflix et de Disney ont tous refusé de commenter les informations sur l'accord