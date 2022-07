Netflix a perdu près d’un million d’abonnés au printemps – toujours moins que prévu

Netflix a perdu près d’un million d’abonnés au printemps dans un contexte de concurrence accrue et d’inflation galopante qui comprime les budgets des ménages, ce qui accroît l’urgence derrière les efforts du service de streaming vidéo pour lancer une option moins chère avec des interruptions commerciales.

La contraction d’avril à juin de 970 000 comptes, annoncée mardi dans le cadre du rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Netflix, est de loin la plus importante perte d’abonnés trimestrielle en 25 ans d’histoire de la société.

Cela aurait pu être bien pire, cependant, étant donné que la direction de Netflix a publié une prévision d’avril annonçant une perte de deux millions d’abonnés au cours du deuxième trimestre.

Netflix a probablement été épargné de pertes plus profondes par la popularité continue de Choses étrangessa série de science-fiction/horreur qui a fait ses débuts en 2016. Après la sortie de la quatrième saison de la série fin mai, a déclaré Netflix, les téléspectateurs ont regardé un total de 1,3 milliard d’heures au cours des quatre semaines suivantes – plus que tout autre anglais- séries linguistiques dans l’histoire du service.

Finn Wolfhard, né à Vancouver, dans le rôle de Mike Wheeler, à gauche, Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers, au centre, et Millie Bobby Brown dans le rôle de Eleven dans Stranger Things Saison 4. Netflix a probablement été épargné par la popularité continue de l’émission, qui a fait ses débuts en 2016. et a sorti la première partie de sa quatrième saison en mai. (Netflix)

La perte moins sévère d’abonnés, combinée à des perspectives appelant à un retour à la croissance au cours de la période juillet-septembre, a contribué à augmenter le stock battu de Netflix de 7% dans les échanges prolongés après la publication des chiffres.

Le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, n’a pas essayé d’édulcorer les choses lors d’une conférence téléphonique mardi sur les résultats. “C’est difficile de perdre un million d’abonnés et d’appeler cela un succès”, a-t-il déclaré.

La régression d’avril à juin de la société fait suite à une perte de 200 000 abonnés au cours des trois premiers mois de l’année, marquant la première fois que le nombre total d’abonnés de Netflix a diminué au cours de trimestres consécutifs depuis que sa transition de l’offre de location de DVD par courrier au streaming vidéo a commencé il y a 15 ans. depuis.

La perte de près de 1,2 million d’abonnés au cours du premier semestre de cette année offre également un contraste de départ avec la croissance due à la pandémie dont Netflix a bénéficié au cours du premier semestre 2020, lorsque son service de streaming a attiré près de 26 millions d’abonnés.

Malgré le ralentissement, Netflix a tout de même gagné 1,4 milliard de dollars US, soit 3,20 $ par action au cours du trimestre, une augmentation de 6 % par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus ont augmenté de 9 % par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre près de 8 milliards de dollars.

Netflix a terminé juin avec 220,7 millions d’abonnés dans le monde, bien plus que n’importe lequel de ses nouveaux concurrents tels que Walt Disney Co. et Apple. Et dans un signe d’espoir, la direction de Netflix a prédit que son service ajoutera environ 1 million d’abonnés au cours de la période juillet-septembre, signalant que le pire de sa crise pourrait être passé.

Brûleur avant20:52Pourquoi les gens renoncent à Netflix Pour la première fois en plus d’une décennie, Netflix a annoncé avoir perdu 200 000 abonnés dans le monde, et la société affirme qu’elle pourrait en perdre jusqu’à deux millions de plus dans les mois à venir. Mais cette perte ne signale pas seulement un changement dans la façon dont Netflix fait des affaires – elle a des effets d’entraînement sur les services de streaming partout et envoie un message fort sur comment et ce que nous voulons regarder. Aujourd’hui, sur Front Burner, nous discutons avec Alex Weprin, journaliste spécialisé dans les médias et les affaires pour The Hollywood Reporter, de la façon dont les guerres du streaming pourraient affecter ce que vous regarderez ensuite.

Bien que les pertes d’abonnés de Netflix au printemps n’aient pas été aussi graves que les investisseurs et la direction le craignaient, le ralentissement a servi de sombre rappel des défis auxquels est maintenant confrontée la société de Los Gatos, en Californie, après une décennie de croissance effrénée.

Le cours de l’action de Netflix a chuté de près de 70 % jusqu’à présent cette année, anéantissant environ 180 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires. Depuis lors, d’autres services de streaming vidéo ont fait de grands progrès pour attirer les téléspectateurs, Apple ayant remporté des distinctions pour sa gamme primée de séries télévisées et de films, tandis que la gamme populaire de titres familiaux de Disney continue de gagner du terrain.

Netflix augmente ses prix, se diversifie

Dans le même temps, Netflix a augmenté ses prix pour aider à payer sa propre programmation originale, tout comme les taux d’inflation les plus élevés en 40 ans ont conduit les consommateurs à réduire leurs dépenses en articles discrétionnaires tels que le divertissement.

“Netflix est toujours le leader du streaming vidéo, mais à moins qu’il ne trouve plus de franchises qui résonnent largement, il finira par avoir du mal à garder une longueur d’avance sur ses concurrents qui sont après sa couronne”, a déclaré Ross Benes, analyste d’Insider Intelligence.

Le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, prend la parole sur scène lors de la conférence TED 2018 à Vancouver. “Il est difficile de perdre un million d’abonnés et d’appeler cela un succès”, a-t-il déclaré à propos de la perte d’abonnés de la société au deuxième trimestre. (Ryan Lash/TED)

Sentant que des problèmes potentiels se préparaient, Netflix a commencé à se diversifier l’année dernière en ajoutant des jeux vidéo gratuits à son service de streaming.

Mais cela n’a évidemment pas été suffisant pour propulser la croissance des abonnés, ce qui a incité Netflix à annoncer en avril qu’il réprimerait le partage généralisé des mots de passe des abonnés et franchirait une autre étape autrefois méprisée en offrant un niveau moins cher de son service qui inclura des interruptions commerciales. .

Sans fournir plus de détails, Netflix a déclaré mardi que le plan financé par la publicité et la répression du partage de mots de passe commenceront au début de l’année prochaine. La société n’a pas précisé le coût de l’option de diffusion en continu avec des publicités.

Netflix a fait un pas de plus vers la mise en place de l’option financée par la publicité la semaine dernière lorsqu’elle a annoncé qu’elle ferait équipe avec Microsoft pour diffuser les publicités.

“Nous avons des vents contraires en ce moment et nous les traversons”, a déclaré le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, à la fin de la conférence téléphonique de mardi.

“Nous avons vu des formats de divertissement aller et venir, nous avons vu des modèles commerciaux de divertissement aller et venir, et nous avons réussi à nous développer à travers chacun d’eux, malgré toutes sortes de conditions économiques et à tous les niveaux de concurrence.”