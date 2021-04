L’année dernière, Netflix avait 24 nominations, le plus grand nombre de distributeurs aux Oscars, mais n’a remporté que deux catégories. Il semble que le service de streaming pourrait être sur le point de répéter ce destin cette année. Cependant, l’historique des nominations de Netflix prouve qu’il a sa place à Hollywood.

Dans le passé, certains ont attribué le manque de victoires de Netflix au fait qu’Hollywood hésitait à récompenser le service de streaming avec les meilleurs prix en raison de la façon dont il avait repoussé les fenêtres de sortie en salles traditionnelles, une pièce sacrée de l’industrie cinématographique. Cependant, il est beaucoup plus probable qu’il s’agisse d’une combinaison de concurrence acharnée et de Netflix ayant plusieurs films nominés pour les mêmes catégories. Cette année, par exemple, « Mank » et « Trial of the Chicago 7 », qui sont tous deux des films Netflix, s’affrontent pour obtenir la meilleure image.

Alors que Netflix dépasse ses rivaux en nominations ces dernières années, il n’a pas récolté beaucoup de victoires. Depuis 2013, le streamer a récolté 54 nominations et 8 victoires.

Huit ans plus tard, Netflix compte un total de 36 nominations aux Oscars dans 17 films – le plus grand nombre de distributeurs de la liste de cette année. Son film « Mank », un film centré sur le co-scénariste de « Citizen Kane » Herman Mankiewicz, mène le peloton avec 10 hochements de tête.

Le service de streaming est apparu pour la première fois sur le radar de l’Académie des arts et des sciences du cinéma en 2013 lorsqu’il a été nominé pour le meilleur long métrage documentaire pour «The Square».

Alors que « Mank » a le plus de nominations de tous les films, il n’a pas reçu beaucoup de distinctions le long du circuit des prix. Le film avait six nominations pour les Golden Globes de février, encore une fois le plus de tous les films, mais il est rentré les mains vides.

« Mank » a remporté plusieurs prix de conception de production, de cinématographie et de direction artistique, il pourrait donc encore remporter un trophée aux Oscars. Cependant, les prix de la meilleure image et du meilleur réalisateur seront probablement attribués à « Nomadland » de Searchlight Picture, ainsi que le prix du scénario le mieux adapté. Le meilleur scénario original devrait aller à « Promising Young Woman » de Focus Features.

On s’attend à ce que Netflix remporte le prix du meilleur acteur pour la performance de feu Chadwick Boseman dans «Ma Rainey’s Black Bottom». Et elle pourrait également remporter le trophée de la meilleure actrice si Viola Davis (« Ma Rainey’s Black Bottom ») ou Vanessa Kirby (« Pieces of a Woman ») gagne, mais pour le moment, cette catégorie est trop proche de l’appel.

On s’attend à ce que Warner Bros remporte la meilleure victoire d’acteur de soutien pour la performance de Daniel Kaluuya dans « Judas et le Messie noir », tandis que le distributeur indépendant A24 est le favori pour la victoire de la meilleure actrice de soutien avec Yuh-Jung Youn de « Minari ».