Netflix a frappé avec un énorme contrecoup de fans alors qu’une autre émission bien-aimée a été interrompue par une série d’annulations

NETFLIX a fait face à des réactions négatives de la part de fans en colère après que le streamer ait supprimé une émission préférée de l’entreprise dans une série d’annulations.

Le géant du streaming a confirmé la mauvaise nouvelle pour les fans que la série ne serait pas renouvelée pour une autre saison.

Netflix a fait face à une énorme réaction de fans en colère après l'annulation de la série après une seule saison

Les fans ont été en colère contre la décision de Netflix de mettre fin à la série comique

Après une série d’annulations par Netflix, la série comique Blockbuster est l’une des nombreuses à être sur le billot.

Blockbuster a suivi l’histoire fictive du manager Timmy Yoon (joué par Randall Park) alors qu’il travaillait dans le dernier magasin de location de vidéos aux États-Unis.

Après avoir reçu l’avis de l’entreprise, Timmy et ses employés se sont battus pour maintenir l’emplacement final opérationnel.

Netflix a annoncé qu’il se débarrasserait officiellement de la série comique après une seule saison.

La nouvelle a déclenché une réaction majeure de la part d’un certain nombre de fans qui ont été irrités par la décision, alors qu’ils se tournaient vers Twitter pour leur frustration.

Un fan a écrit : « J’ai vraiment apprécié #blockbuster. Triste de le voir annulé @netflix.

Un autre fan a fait rage : « Pourquoi diable @netflix avez-vous annulé #Blockbuster ? @blockbuster s’il vous plaît faites quelque chose.

Un troisième s’est plaint : « @netflix N’annulez pas #Blockbuster ! C’est si bon! Et vous l’avez sorti pendant la période des fêtes, alors les gens pourraient être trop occupés pour le regarder ! Duh ! #saveblockbusternetflix.

Tandis qu’un quatrième fulminait : “Je n’arrive pas à croire que Netflix ait annulé Blockbuster, je fulmine !”

Netflix a annulé pas mal de projets ces derniers temps, dont The Bastard Son & the Devil Himself et Warrior Nun au cours des dernières semaines seulement.

Un porte-parole de VPNOverview.com a expliqué pourquoi : “Netflix est connu pour annuler ses émissions originales prématurément et cette fois ne fait pas exception. Le tollé des fans sur Twitter pendant l’une des périodes les plus chargées de l’année pour les plateformes de streaming pourrait être suffisamment fort pour que Netflix revienne sur sa décision.

On ne sait pas si cela aura un effet important sur le nombre d’abonnements, mais il semble que pour l’instant, de nombreux fans doivent repenser si le service en vaut la peine.

Deadline a rapporté que Blockbuster n’a jamais atteint le top 10 des classements hebdomadaires de Netflix, bien qu’il y soit déjà confronté car ce classement est mesuré en heures regardées, et avec des épisodes de la comédie faisant environ la moitié de la durée de ses homologues dramatiques / dramatiques, il avait besoin doubler le nombre de personnes qui regardent pour figurer sur le graphique.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour se plaindre de la décision