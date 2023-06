Netflix a fait des panneaux d’affichage en sueur pour que vous puissiez toucher le front humide de Chris Hemsworth – National

Oui, vous avez bien lu. Vous ne pourrez peut-être plus partager un mot de passe avec vos amis et votre famille, mais n’ayez crainte, Netflix met cela nouveaux revenus travailler en inventant un panneau publicitaire qui transpire.

En fait, deux panneaux publicitaires qui transpirent. Les publicités interactives ont été déployées à Los Angeles et à New York pour promouvoir le dernier film d’action de Chris Hemsworth du géant du streaming, Extraction 2.

Et Netflix ne les cache pas sur le côté des bâtiments ou au-dessus des autoroutes. Non, ils sont au niveau de la rue afin que vous puissiez vous rapprocher de la Thor le front humide de l’acteur.

Une vidéo promotionnelle de Netflix montre les réactions d’admiration et de dégoût des personnes qui sont tombées sur l’écran humide. Une femme a envisagé de collecter les gouttes de sueur dégoulinant de la ressemblance de Hemsworth et de les vendre.

Selon Variety, les panneaux d’affichage en sueur sont un « innovation unique en son genre” – mais c’est un miracle que personne ne les ait battus pour cette idée inspirée.

En ce qui concerne le fonctionnement des panneaux d’affichage, Variety a révélé que de petits trous avaient été découpés au laser dans le front de Hemsworth « pour reproduire les pores ».

Les «pores» sont reliés à une alimentation en eau – un seau étiqueté «sueur (Hemsworth)» comme on le voit dans la promo Netflix – via une série de tubes. La soi-disant sueur Hemsworth est ensuite « pompée à travers les trous à une pression et à une fréquence reflétant la consistance » de la transpiration réelle.

D’accord mais pourquoi?

Netflix était le seul parvenu dans le jeu de streaming, mais beaucoup de choses ont changé au fil des ans. L’adoption croissante de Disney +, Prime Video et Apple TV et bien d’autres a réduit la part de marché de Netflix – et ces services de streaming sont soutenus par des sociétés mères d’un milliard et un billion de dollars.

Peut-être alors que Netflix cherche à se différencier de la foule avec des mouvements marketing plus importants et plus audacieux. Le directeur marketing de Netflix a accordé une interview à Variety qui éclaire un peu la pensée de l’entreprise :

«Nous avons aussi des panneaux d’affichage traditionnels. Mais les panneaux d’affichage en sueur étaient super », a déclaré Marian Lee. « Les fans veulent des éléments où ils peuvent interagir. »

« Ils veulent interagir avec des talents », admet-elle. « Mais ils veulent participer avec des moments interactifs et photographiables. C’est vraiment important d’avoir des choses tangibles que les fans peuvent faire.

Alors peut-être que nous pouvons pointer du doigt Instagram pour avoir créé ces panneaux d’affichage en sueur.

Dans tous les cas, Extraction 2 a fait ses débuts immensément populaires, attirant 42,8 millions de téléspectateurs au cours des trois premiers jours où il était disponible sur le service de streaming. La popularité du film l’a amené au sommet du titre le plus regardé de la liste de la semaine sur Netflix, et a également suscité un regain d’intérêt pour le film original, Extraction.

Netflix a déjà annoncé que Extraction 3 est en travaux. Nous espérons juste qu’ils pourront trouver un moyen de se surpasser avec le marketing du troisième volet.

« C’est un dilemme intéressant », a déclaré Lee Variété. « Qui sait quelle innovation folle sera là quand Extraction 3 arrive sur Netflix.