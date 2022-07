Netflix a du mal à garder ses nouveaux abonnés

Netflix dépense environ 17 milliards de dollars par an pour de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films. Mais ses nouveaux clients ne pensent pas en avoir pour leur argent : de nouvelles données montrent que les abonnés de Netflix sont plus susceptibles de renoncer au service d’abonnement au cours du premier mois que les abonnés de l’un de ses concurrents de streaming.

C’est un nouveau développement, et il se synchronise avec les nouvelles étonnantes de Netflix ce printemps selon lesquelles il a perdu 200 000 abonnés au cours des trois premiers mois de l’année et s’attend à en perdre 2 millions supplémentaires au deuxième trimestre de l’année.

Ce sont les premières pertes d’abonnés que la société a enregistrées en une décennie, et les résultats ont entraîné une énorme baisse du cours de son action, une bousculade pour trouver des réponses et un bon degré de schadenfreude.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Kafka dans les médias

Peter Kafka rend compte de la collision des médias et de la technologie.

Les données qui suggèrent le type de problème auquel Netflix est confronté arrivent à Recode via Antenna, un service de recherche qui suit les dépenses des consommateurs sur les services d’abonnement. Et cela montre qu’à la fin du mois d’avril, 23 % des Américains qui se sont inscrits à Netflix avaient abandonné le service en un mois. C’est plus d’annulations de nouveaux abonnés que tout autre service d’antenne concurrent, y compris Apple TV + et HBO Max, qui avaient auparavant des taux de désabonnement plus élevés, mais les ont récemment améliorés.

Antenna affirme que ses données proviennent d’un panel de 5 millions de consommateurs américains ; les chiffres n’incluent pas les essais gratuits, ni les offres groupées et spéciales comme celles que Verizon et Disney ont faites dans le passé.

Nous ne savons toujours pas Pourquoi Les abonnés Netflix deviennent des annuleurs Netflix, et il peut y avoir plusieurs raisons. Cela pourrait être dû à la dernière hausse de prix de la société, qui est entrée en vigueur au début de cette année – au même moment où de nouveaux abonnés ont commencé à se multiplier à un rythme plus élevé. Il se peut qu’après s’être inscrits pour diffuser une nouvelle émission ou un nouveau film spécifique, les clients aient regardé autour d’eux et n’aient pas pu trouver d’autres contenus qu’ils souhaitaient regarder – ou, du moins, payer. Il se pourrait qu’ils préfèrent les rivaux de Netflix comme Disney+ ou HBOMax. Peut-être tout ce qui précède.

Mais c’est certainement inquiétant pour Netflix, qui offrait aux abonnés une vaste gamme des meilleurs films et émissions de télévision de Big Media, car Big Media ne prêtait pas attention au streaming. C’est fini maintenant, et certaines des choses les plus performantes qui étaient sur Netflix – des émissions de télévision comme Le bureau et Amis; des films comme la franchise Marvel de Disney — sont maintenant sur les plateformes des concurrents.

Ainsi, la réponse de Netflix inclut une décision d’offrir une version moins chère du service avec des publicités, et un aveu qu’il doit s’améliorer dans la programmation qu’il se fait.

Il semble également revenir intentionnellement sur sa promesse initiale de permettre aux téléspectateurs de regarder une saison entière d’une émission à la fois. Au lieu de cela, dans le cas de quelques émissions très médiatisées, comme Ozark, il a publié la nouvelle saison en deux morceaux, espacés de plusieurs mois. Il fait la même chose pour la nouvelle saison de Choses étranges: Les sept premiers épisodes sont sortis le 27 mai, mais les deux derniers ne sortiront que ce vendredi 1er juillet.

C’est-à-dire : si vous voulez voir tout Choses étranges saison 4 tout de suite, vous devez vous abonner à Netflix pendant au moins deux mois, et probablement pendant trois. Vous pouvez en voir la logique dans le tableau des données d’antenne ci-dessous, qui suit le taux de désabonnement des abonnés vidéo qui se sont inscrits au cours des trois derniers mois. Dans celui-ci, vous pouvez voir que Netflix se situe au milieu du peloton de ses pairs, qui ont tendance à publier un nouvel épisode d’une émission à succès chaque semaine. Si Netflix peut s’accrocher un peu aux abonnés, ses performances relatives s’améliorent.

Un représentant de Netflix a refusé de commenter les données d’Antenna, mais m’a indiqué le commentaire de l’entreprise dans son appel aux résultats d’avril, où il a reconnu “un taux de désabonnement légèrement élevé” – mais a également déclaré que sa capacité à s’accrocher aux clients “reste à un niveau très sain .”

La meilleure nouvelle pour Netflix, qui compte encore quelque 220 millions d’abonnés – bien plus que n’importe quel concurrent – est que plus une personne s’abonne longtemps à Netflix, plus elle a de chances de continuer à s’abonner. Le taux de désabonnement à vie de l’entreprise reste meilleur que n’importe qui d’autre, bien qu’il ait également augmenté ces derniers mois :

Mais s’accrocher aux anciens abonnés n’aidera pas beaucoup Netflix s’il ne peut pas garder ses nouveaux abonnés. Et il en faut de nouveaux pour tenir les investisseurs à distance. Netflix valait près de 300 milliards de dollars l’automne dernier ; maintenant, il vaut 84 milliards de dollars, et ce chiffre pourrait continuer à baisser si Wall Street pense que ses jours de croissance sont terminés. Il n’y a pas de formule magique unique pour cela, et la tâche peut devenir encore plus difficile si une récession oblige les consommateurs à réduire leurs dépenses de divertissement – ​​et peut-être à passer plus de temps à regarder des options de divertissement gratuites comme TikTok.

L’une des raisons pour lesquelles il est amusant d’écrire sur Netflix est que tout le monde est un expert de Netflix, car tout le monde utilise Netflix. Alors : Qu’est-ce que tu vois ? Êtes-vous fidèle à Netflix? Vous l’avez échangé contre autre chose ? Si vous l’avez laissé tomber, de quoi auriez-vous besoin pour revenir ? Écrivez-moi à [email protected] et laisse moi savoir.

Et si vous lisez ceci sur un navigateur mais souhaitez le recevoir gratuitement dans votre boîte de réception : Bonne nouvelle ! S’inscrire ici pour du contenu brûlant (presque) tous les mercredis.