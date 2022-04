Netflix a besoin d’un niveau financé par la publicité pour survivre

Ce n’est un secret pour personne que Netflix a récemment été critiqué, avec des réactions négatives aux hausses de prix et des inquiétudes quant à la répression du partage de mots de passe par l’entreprise, ainsi qu’une concurrence toujours croissante de la part de ses rivaux. Maintenant, le roi des services de streaming commence à sentir la chaleur.

Hier, c’était le premier appel aux investisseurs de l’année de la société, et les chiffres eux-mêmes sont plutôt sombres. Netflix a perdu des abonnés au premier trimestre 2022, avec 200 000 utilisateurs quittant la plate-forme – bien en deçà de son objectif de gagner 2,5 millions d’abonnés.

Certes, pendant cette période, la société a fermé ses portes en Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par le pays, où elle desservait 700 000 abonnés. Donc, techniquement, la société a augmenté de 500 000 abonnés jusqu’à présent cette année. Cependant, les choses deviennent plus préoccupantes lorsque vous regardez les chiffres projetés pour les prochains mois, alors que Netflix s’attend à perdre deux millions d’abonnés supplémentaires.

Les actions ont chuté de 37% en réponse à la nouvelle.

Wow, les roues se sont détachées de Netflix alors que la croissance des abonnés s’inverse. Regardez le chiffre après les heures d’ouverture pic.twitter.com/C7ZnrbToRl — Rory Cellan-Jones (@ruskin147)

20 avril 2022

Parallèlement à tout cela, le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a suggéré que pour la première fois, la plate-forme explorerait le lancement d’un niveau financé par la publicité dans un an ou deux, ce que Hastings lui-même a précédemment nié.

Cependant, Netflix n’a pas vraiment le choix à ce stade. HBO Max réduit déjà de moitié le niveau Premium de Netflix avec son offre financée par la publicité. Pendant ce temps, Disney + a confirmé qu’à la fin de 2022, il proposera également un abonnement moins cher et financé par la publicité dont nous estimons le prix à moins de 5 $, un coût qui réduirait même le niveau de base de Netflix.







Même avec des émissions de base telles que Better Call Saul, Ozark et Stranger Things qui reviennent bientôt, cela ne suffira pas à ceux qui ont du mal à payer les factures. Juste avant l’appel aux investisseurs, Fandom a publié son rapport sur l’état du streaming, explorant ce que ses lecteurs prennent en compte lors du choix d’un service de streaming.

L’étude a rapporté que 76% des personnes interrogées ont cité des raisons monétaires comme le facteur numéro un dans l’annulation d’un service de streaming. De plus, les utilisateurs interrogés pensent que Netflix ne vaut qu’environ 10 dollars par mois, soit la moitié du coût du niveau Premium aux États-Unis.

Le rapport résume également qu’un marché saturé répartit trop les coûts pour les utilisateurs, les utilisateurs devant choisir entre des plates-formes en fonction du contenu qu’ils préfèrent. Comme je l’ai déjà exploré lors de l’analyse du nouveau coût du niveau Premium, Netflix n’a pas de remises ni d’incitations pour les abonnés, c’est donc une option facile à abandonner.

Netflix n’a pas fait allusion au prix de son futur niveau financé par la publicité, mais il devra être extrêmement compétitif pour aider à récupérer les pertes qu’il subit cette année. De plus, cela ne devrait pas limiter l’option au seul niveau de base, qui n’offre qu’une qualité 480p et aucun flux simultané. Cela ne fera qu’aggraver l’expérience de diffusion en continu et ne présentera pas le nouveau niveau sous un bon jour.

La société a quelques idées supplémentaires pour aider à générer des revenus, notamment en doublant les plans pour limiter le partage de mots de passe.

Hastings a déclaré ce qui suit dans une vidéo sur les revenus du trimestre : « Nous travaillons sur la façon de monétiser le partage… N’oubliez pas qu’il y a plus de 100 millions de foyers qui choisissent déjà de regarder Netflix. Ils aiment le service. Nous devons juste être payés dans une certaine mesure pour eux.

Alors que les chiffres sur papier montrent que Netflix pourrait théoriquement récupérer des revenus sur des utilisateurs supplémentaires, les gens qui paient réellement pour cela sont une tout autre affaire. Un grand nombre de membres de la famille et d’amis partagent Netflix uniquement pour maintenir les prix bas. Ajouter des coûts supplémentaires alors que le service est déjà l’un des plus chers n’est pas une décision intelligente.

Une autre façon dont Netflix envisage d’économiser sur les cordons de la bourse est de réduire la quantité de contenu qu’il crée – quelque chose qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt.

Alors que Netflix est fier de son modèle de désabonnement, on peut se demander si ces longues listes d’émissions et de films médiocres (et dans certains cas, médiocres) contribuent à la croissance des abonnés. De plus, la quantité de mauvais contenu dépasse largement les meilleures choses sur la plate-forme – pour chaque The Power of the Dog, il y a dix Tall Girls.







HBO Max et Disney + ont tous deux prouvé qu’investir dans une poignée de séries et de films par an (comme The Mandalorian ou Euphoria) peut cibler des publics spécifiques et dépenser de l’argent plus efficacement.

En fait, Netflix s’est endetté de 16 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, selon le New York Times. La société visait à avoir des flux de trésorerie positifs d’ici la fin de 2021, ne s’appuyant ainsi pas sur l’emprunt d’argent – un objectif qu’elle a manqué d’environ 159 millions de dollars, bien qu’elle affirme toujours pouvoir l’atteindre en 2022 à la place.

La société s’est également prêtée à d’autres formes de contenus complémentaires, comme le site éditorial Netflix Tudum et sa rubrique Jeux. Cependant, le premier agit davantage comme une plate-forme de marketing de contenu à laquelle tout le monde peut actuellement accéder, tandis que le second en est encore aux premiers stades de son déploiement. Le service n’est pas assez incitatif pour que les gens restent.

En fin de compte, les gens débourseront un abonnement pour un service de streaming s’il offre quelque chose de compétitif, et les prix de Netflix en ce moment sont tout sauf cela.

La société ne peut pas exactement revenir sur les hausses de prix, mais un abonnement moins cher et financé par la publicité (qui offre une qualité supérieure à la SD) pourrait suffire à attirer les abonnés à l’avenir, ou même à attirer de nouveaux utilisateurs tentés par le bas. le prix.

Mais la plate-forme doit agir rapidement car ces abonnements ne cessent de baisser, et le niveau moins cher de Disney arrivera probablement sur le marché avant même que Netflix ne lance le bal.

