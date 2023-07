Netflix a ajouté 7,6 millions de comptes au cours des six derniers mois dans le cadre de la répression du partage de mots de passe

Netflix a ajouté plus de 7,6 millions d’abonnements payants à l’échelle mondiale au cours des six mois clos le 30 juin, a déclaré mercredi le géant du streaming dans son rapport sur les résultats.

Les ajouts provenaient de 1,275 million de nouveaux comptes aux États-Unis et au Canada, un peu plus de 3 millions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 767 000 en Amérique latine et 2,523 millions en Asie-Pacifique.

Cela survient après que Netflix a commencé à accumuler des centaines de milliers de nouveaux abonnés depuis qu’il a commencé à facturer des gens supplémentaires s’ils ont d’autres utilisateurs sur leur compte aux États-Unis. Netflix a commencé à tester les frais de partage de mots de passe en Amérique latine l’année dernière, puis a introduit les frais au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne en février et aux États-Unis, au Royaume-Uni et Australie fin mai.

La répression du partage de mots de passe semble avoir eu un impact significatif aux États-Unis et au Canada. Au cours des trois mois de janvier à mars, Netflix n’a gagné que 102 000 nouveaux comptes. Mais entre avril et juin – les frais supplémentaires ont été introduits en mai – Netflix a vu 1,173 million de nouveaux comptes ajoutés.

En savoir plus: Répression du partage de mot de passe Netflix : ce que cela signifie pour vous

Netflix a également annoncé mercredi qu’il mettait fin à l’abonnement le moins cher pour les nouvelles inscriptions, supprimant son option de base sans publicité aux États-Unis et au Royaume-Uni, sauf si vous l’avez déjà. Netflix a progressivement supprimé la version sans publicité au Canada le mois dernier.

Les seules options sur le site américain de Netflix sont désormais : Standard avec publicités (7 $), Standard (15,50 $) et Premium (20 $). Cela vous coûte également désormais 8 $ supplémentaires aux États-Unis en plus de vos frais d’abonnement pour qu’une personne ne faisant pas partie de votre foyer utilise votre compte.

D’autres services de streaming, comme Max, Disney Plus, Hulu et Amazon Prime Video, n’ont actuellement pas de frais supplémentaires pour le partage de mot de passe.

