Netball Super League: Surrey Storm, London Pulse, Loughborough Lightning et Manchester Thunder prêts pour les demi-finales | Nouvelles du netball

Mikki Austin de Surrey Storm savoure son retour en demi-finale de la Netball Super League (Photo: Ben Lumby)

Après 20 tours, la Vitality Netball Super League a atteint le stade des demi-finales – et pour un club en particulier, cela offre une chance de retrouver une partie de son ancienne gloire.

Les quatre derniers voient les joueurs de table London Pulse accueillir Surrey Storm dans leur arène à domicile à la Copper Box, et les champions en titre Manchester Thunder se rendent dans le Leicestershire pour affronter Loughborough Lightning.

Storm a atteint ce stade pour la première fois depuis 2016. Cette année-là s’est terminée avec la victoire de la Grande Finale pour la deuxième fois consécutive, après avoir atteint quatre autres finales avant cela, et le directeur du netball Mikki Austin admet s’être remis au titre. l’affirmation les a pris par surprise.

Austin a dit Sports du ciel: « Je ne suis pas sûr que tout cela va vraiment s’installer jusqu’à un moment de l’été où je suis assis avec ma famille en train de dire, ‘Pouvez-vous croire que nous avons fait ça ?’ Cela a mis longtemps à venir. »

« Nous pouvons ajuster le bien et le mal au sein de notre propre groupe et nous concentrer sur ce que nous devons améliorer, afin que nous puissions, espérons-le, sortir du bon côté d’un résultat pour une demi-finale. »

Pour Pulse, cela ne marque que sa deuxième apparition en demi-finale après avoir terminé dans le top quatre du tableau pour la première fois en 2022. À cette occasion, ils ont échoué à Loughborough et affrontent maintenant trois équipes exceptionnellement expérimentées avec des titres de champion précédents sous leur ceintures.

Cependant, ils n’ont été battus que deux fois en saison régulière – au Round 4 contre Manchester Thunder, perdant 58-51, et au Round 20 contre les Saracens Mavericks où ils ont perdu 52-46.

London Pulse n’a atteint les demi-finales que pour la deuxième fois (Photo: Ben Lumby)

Pulse a été stimulé par le duo anglais Jade Clarke et Chelsea Pitman qui les rejoignent également pour la saison 2023.

Du point de vue de Pitman, une grande partie de leur succès cette année est due à une bonne combinaison de jeunesse et d’expérience dans l’équipe de Pulse, mais elle a ajouté : « En tant que collectif, nous voulons réussir, et je pense que cela l’emporte sur tout . »

Clarke a également reconnu la force de leurs quatre premiers rivaux « N’importe quelle équipe peut battre d’autres équipes dans la journée, donc je pense que cela signifie que nous n’avons jamais pris d’avance sur nous-mêmes. »

Ailleurs, Loughborough – champion il y a deux ans – reste en lice pour la finale de cette année. Ils n’ont perdu que trois matchs cette saison, mais deux d’entre eux sont venus contre London Pulse lors des rondes 9 et 19.

Mary Cholhok de Loughborough est la meilleure buteuse de la Netball Super League cette année (Photo: Ben Lumby)

Si Pulse bat Storm en demi-finale et mène à une finale Pulse-Lightning, cela pourrait être un match délicat pour ce dernier. Cependant, Loughborough a été une équipe influente dans l’histoire de la Netball Super League, et ils continuent de paraître forts.

Leur tireuse dominante, Mary Cholhok, a le pouvoir de déranger les défenseurs avec son pourcentage de buts de 89,18, ce qui en fait la meilleure buteuse cette année avec 808 buts à ce jour.

L’international anglais Fran Williams, qui excelle du côté défensif, occupe la troisième place du classement pour le plus d’interceptions avec un impressionnant 55 cette saison. Avoir deux joueurs de cette norme laisse Lightning dans une position très solide avant la finale.

Il n’est pas surprenant que Thunder, qui a décroché un quatrième titre de Netball Super League l’an dernier, soit de retour en demi-finale. Ils participent à la compétition depuis son lancement et sont l’une des équipes les plus influentes et les plus performantes.

Lenize Potgieter a été l’une des stars de Manchester Thunder cette année (Photo: Ben Lumby)

Avec une solide académie produisant des joueurs talentueux, ainsi que l’ajout de stars internationales telles que Lenize Potgieter d’Afrique du Sud et Natalie Metcalf d’Angleterre, Thunder a continué à réaliser de solides performances à chaque tour de la ligue de cette année.

Ils ont remporté leurs cinq derniers matches dans la perspective des demi-finales. Cependant, ils n’ont pas réussi la dernière fois qu’ils ont affronté Lightning, perdant 65-57 au Round 14. Cependant, Thunder se consolera du fait qu’ils ont réussi contre Lightning au Round 5, gagnant 62-55.

Regardez toutes les demi-finales de Netball Super League en direct ce vendredi sur Mélange de sports aériens à partir de 18h. Les deux matchs seront disponibles en streaming sur Sky Sports’ Chaîne YouTube également.