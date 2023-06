Netball Super League: London Pulse affrontera Loughborough Lightning en grande finale à Copper Box | Nouvelles du netball

London Pulse est qualifié pour la grande finale de la Netball Super League

London Pulse a réservé un voyage inaugural à la grande finale de la Netball Super League après une impressionnante victoire 55-42 sur Surrey Storm.

Storm détenait un avantage d’un but après le premier quart-temps, seulement pour que Pulse réponde fortement devant une foule nombreuse à la Copper Box Arena pour ouvrir une avance de 25-23 à la mi-temps.

Pulse a pris de l’élan au troisième quart et a vu son avantage augmenter à un coussin de 11 buts à certains moments, Storm – qui a perdu les deux matches contre ses adversaires londoniens en saison régulière – se retrouvant à 10 derrière avant le dernier quart.

Storm a répondu résolument au cours des 15 dernières minutes, bien qu’il n’ait jamais été près de renverser le déficit important, les leaders de la ligue Pulse voyant la victoire pour assurer leur place dans la finale de la saison de dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible London Pulse s’est frayé un chemin à travers Surrey Storm avec un merveilleux mouvement pour monter 50 en demi-finale de Netball Super League. London Pulse s’est frayé un chemin à travers Surrey Storm avec un merveilleux mouvement pour monter 50 en demi-finale de Netball Super League.

« C’est tout simplement incroyable », a déclaré Sam Bird, directeur du netball de London Pulse. « Je suis tellement heureux pour le club, les joueurs et tout le staff. C’est la première fois que nous assistons à une finale, l’ambiance a été géniale et je suis tellement fier.

« Je pensais que la paire d’entre eux dans le cercle [Funmi Fadoju and Halimat Adio] étaient tout simplement immenses. Il n’y avait aucun moyen de passer par là, ils ont juste fermé la porte et formaient un très bon partenariat. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur du netball de London Pulse a déclaré que Funmi Fadoju était géniale après que son impressionnant affichage a envoyé son équipe à leur toute première finale de Super League. Le directeur du netball de London Pulse a déclaré que Funmi Fadoju était géniale après que son impressionnant affichage a envoyé son équipe à leur toute première finale de Super League.

Loughborough Lightning a atteint sa cinquième grande finale en six ans après avoir traversé une lutte serrée avec les champions en titre Manchester Thunder pour remporter une victoire 65-59.

Thunder a traîné par trois après le premier quart avant d’impressionner dans le deuxième pour détenir un avantage d’un but à la mi-temps dans le concours des meilleurs scores.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Loughborough Lightning a terminé sa soirée avec une aide effrontée de scoop inversé pour terminer Manchester Thunder. Loughborough Lightning a terminé sa soirée avec une aide effrontée de scoop inversé pour terminer Manchester Thunder.

Lightning a produit une solide finition au troisième quart pour prendre un coussin de sept buts dans le dernier, où ils ont remporté la victoire pour s’assurer d’affronter Pulse dimanche.

« Oh mon dieu, c’était un match incroyable », a déclaré la centre du Lightning Natalie Panagarry, qui a été nommée joueuse du match. « Je suis tellement fier de l’équipe. Je ne suis pas sûr que cela [player of the match] m’appartient, je pensais juste que toute l’équipe était phénoménale. Je suis tellement fier que nous soyons dans cette finale. »

L’attention se tourne maintenant vers le dernier jour de la saison, où Storm affrontera Thunder à 14h avant Pulse contre Lightning à partir de 16h15.

Qui remportera la grande finale de Netball Super League ? Regardez en direct dimanche à partir de 13h45 sur Sky Sports Arena et – gratuitement – sur la chaîne YouTube de Sky Sports.