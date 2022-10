Netball Super League: la saison 2023 débutera le 11 février selon les calendriers annoncés | Nouvelles du netball

La saison 2023 débutera le 11 février avec l’ouverture de la saison (Crédit image : Ben Lumley)

La saison 2023 de Netball Super League débutera le samedi 11 février avec le traditionnel événement d’ouverture de la saison qui se déroulera à la Motorpoint Arena de Nottingham.

Le jour du netball marquera le début d’une saison de 114 matchs composée de 20 rondes de matchs de saison régulière.

La grande finale 2023 et les troisième et quatrième barrages auront lieu le dimanche 11 juin et les demi-finales auront lieu le 9 juin. Après la conclusion de la saison de Super League, l’attention des joueurs et des fans se tournera vers le calendrier international et les préparatifs de la Coupe du monde de netball qui se tiendra en Afrique du Sud du 28 juillet au 6 août.

Manchester Thunder est le champion en titre de la Netball Super League après une saison sans défaite en 2022 et une victoire en grande finale contre Loughborough Lightning à la Copper Box Arena.

L’intersaison a apporté une multitude de mouvements de joueurs au sein de la ligue, notamment Jade Clarke et Chelsea Pitman rejoignant London Pulse, l’internationale ougandaise Stella Oyella arrivant à Strathclyde Sirens et Layla Guscoth échangeant Team Bath Netball contre Surrey Storm.

England Netball a également confirmé qu’il ne s’associerait pas à son partenaire principal actuel pour la saison 2023.

“Le sport féminin connaît une croissance sans précédent qui devrait se poursuivre et nous avons des projets très ambitieux pour l’avenir de la ligue”, a déclaré Fran Connolly, directrice générale d’England Netball.

“C’est donc le bon moment pour nous d’aller sur le marché de manière proactive et de rechercher de nouveaux investissements. Nous sommes impatients d’accueillir de nouvelles marques au cours de cette transition passionnante pour notre sport.”

Calendrier du premier tour de la Netball Super League

Samedi 11 février : 11h – Équipe Bath contre Loughborough Lightning ; 12h45 – Surrey Storm contre Strathclyde Sirènes ; 14h30 – Saracens Mavericks contre Wasps; 16h15 – Leeds Rhinos vs London Pulse (tous à Motorpoint Arena, Nottingham).