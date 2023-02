Netball Super League 2023 sur Sky Sports avec cinq matchs en direct le premier jour et un nouveau créneau le vendredi soir | Nouvelles du netball

Manchester Thunder était le champion de la Vitality Netball Superleague 2022

La Netball Super League sera à nouveau diffusée sur Sky Sports au cours de la saison 2023 avec les cinq matchs d’une journée d’ouverture exceptionnelle diffusée en direct avant un nouveau créneau hebdomadaire le vendredi soir.

La nouvelle campagne commence le samedi 11 février à la Motorpoint Arena de Nottingham avec les 10 équipes impliquées, en commençant par Team Bath contre Loughborough Lightning à partir de 10h30.

Ce match est suivi par Surrey Storm contre Strathclyde Sirens (12h45), Saracens Mavericks contre Severn Stars (14h30), Leeds Rhinos contre London Pulse (16h15) et les champions en titre Manchester Thunder contre Celtic Dragons (18h) avec chaque match en direct sur Sky Sports et Sky Sports YouTube.

Matchs d’ouverture du week-end – en direct sur Sky Sports Arena et YouTube Date et heure Correspondre 11 février à 11h Équipe Bath contre Loughborough Lightning 11 février à 12h45 Surrey Storm contre les sirènes de Strathclyde 11 février à 14h30 Saracens Mavericks contre Severn Stars 11 février à 16h15 Leeds Rhinos vs London Pulse 11 février à 18h Manchester Thunder contre Celtic Dragons

Le premier Friday Night Netball arrive ensuite six jours plus tard, le 17 février, alors que Pulse et Bath se rencontrent en direct à la Copper Box Arena à partir de 19 heures.

Une toute nouvelle émission de 15 minutes sur les médias sociaux avec un accès exclusif aux joueurs et des images des coulisses mènera à la construction et à l’analyse de la chaîne principale de Sky Sports.

Deux autres matchs seront diffusés chaque semaine sur la chaîne YouTube de Sky Sports.

La saison 2023 de Netball Super League débutera le 11 février avec Hannah Joseph (photo) et Loughborough Lightning affrontant Team Bath

Helen Falkus, directrice de Multi Sports chez Sky Sports, a déclaré : « Nous attendons avec impatience une autre saison de la NSL avec England Netball et continuons à offrir la meilleure couverture en direct à nos téléspectateurs de Sky Sports.

“Alors que l’audience du netball continue de croître, nous sommes ravis de présenter le nouveau Friday Night Netball qui permettra aux fans existants et nouveaux de s’engager dans le sport et de mettre l’atmosphère et l’énergie en direct au premier plan de notre couverture.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Des scènes jubilatoires alors que Manchester Thunder a remporté la Vitality Netball Superleague la saison dernière après avoir battu Loughborough Lightning en finale ! Des scènes jubilatoires alors que Manchester Thunder a remporté la Vitality Netball Superleague la saison dernière après avoir battu Loughborough Lightning en finale !

Fran Connolly, PDG d’England Netball, a déclaré: “Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à Sky Sports pour permettre aux fans d’assister au drame de la NSL.

“Cela promet d’être une saison fantastique et c’est fantastique pour la visibilité et la croissance du sport qu’il y aura tellement d’action de netball en direct à apprécier sur les chaînes de diffusion et en ligne chaque semaine.

“Le nouveau créneau du vendredi soir offrira un tout nouveau niveau de divertissement aux fans, et après la saison de l’année dernière qui a vu des niveaux sans précédent de fans regarder dans les arènes et depuis chez eux, nous sommes ravis de présenter notre sport à un public toujours plus nombreux.

“J’exhorte tous les fans de netball à se connecter et à soutenir leurs équipes. Cette saison va être un cracker et vous ne voudrez pas la manquer.”

Après 20 tours de la NSL, les quatre meilleures équipes s’affronteront en demi-finale avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 11 juin.