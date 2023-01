Netball en 2023 : calendrier et calendrier de la saison à venir | Nouvelles du netball

L’Angleterre commencera son année avec une série de trois matches contre la Jamaïque

Avec une Coupe du monde de netball qui approche à grands pas, nous avons examiné de plus près tous les grands rendez-vous à venir dans un pare-chocs 2023….

L’action Netball débute à partir du 11 janvier alors que les Vitality Roses accueilleront les Sunshine Girls jamaïcaines en Angleterre pour une série de tests de trois matchs, la série débutant à l’AO Arena de Manchester avant des matches consécutifs à la Copper Box Arena de Londres le 14 et 15 janvier.

La Jamaïque étant actuellement classée troisième au monde, une place au-dessus de l’Angleterre après avoir remporté une médaille d’argent historique aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, ce sera un grand test pour l’Angleterre alors qu’elle cherche à commencer l’année en beauté.

La série Netball Quad revient ensuite alors que l’Angleterre affronte l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont toutes en direct sur Sports du ciel du 21 janvier au 25 janvier.

Se déroulant au Centre international des congrès du Cap, le même lieu qui accueillera la Coupe du monde plus tard cette année, il donne à ces quatre équipes de premier plan un premier aperçu de l’atmosphère à laquelle s’attendre en août et leur première chance de voir comment leurs principaux concurrents pour ce trophée de la Coupe du monde sont performants.

Les Red Roses ont perdu contre l’Australie lors de la finale de l’année dernière et espèrent, le 25 janvier, soulever leur tout premier trophée Quad Series.

Après l’action internationale, la saison de la Vitality Netball Super League commence le 11 février alors que le Loughborough Lightning cherche à défendre son titre.

Ils seront à nouveau confrontés à une concurrence féroce de la part de Bath, Leeds Rhinos et Manchester Thunder alors qu’ils tentent d’atteindre la finale le 11 juin.

Quelques mois plus tard, l’année atteint son apogée avec le début de la Coupe du monde de netball au Cap, qui est diffusée en direct sur Sky Sports du 28 juillet au 6 août.

Groupe A : Australie, Tonga, Zimbabwe, Fidji Groupe B : Angleterre, Malawi, Ecosse, Barbade Groupe C : Afrique du Sud, Jamaïque, Pays de Galles, Sri Lanka Groupe D : Nouvelle-Zélande, Ouganda, Trinité-et-Tobago, Singapour

“C’est très excitant d’être à ce stade de la compétition, avec les 16 équipes confirmées”, a déclaré Liz Nicholl CBE, présidente de World Netball.

“Mes félicitations à toutes les équipes qui se sont affrontées pour le succès dans les tournois de qualification.

“C’était une joie de voir les matchs largement diffusés dans le monde entier, toucher de nouveaux publics et donner à notre sport la visibilité qu’il mérite.

“Il est temps pour l’Afrique de briller.”

Netball en 2023 : dates clés

Vitality Netball International Series – 11-15 janvier 2023

Netball Quad Series – 21 janvier – 25 janvier 2023

Vitality Netball Super League – la saison commence le 11 février 2023

Vitality Netball Super League Grande Finale – 11 juin 2023

Coupe du monde de netball – 28 juillet – 6 août 2023

