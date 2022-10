Netball Australie: Gina Rinehart retire son parrainage suite à un différend sur les commentaires racistes de son père

Brisbane, Australie

Lorsque la femme la plus riche d’Australie, Gina Rinehart, a lancé une bouée de sauvetage financière à Netball Australia, elle a déclenché un débat sur les parrainages et le rôle des problèmes sociaux et politiques dans la sphère sportive. Puis elle s’éloigna.

La décision explosive de Rinehart de retirer un contrat de parrainage de 14 millions de dollars australiens (8,9 millions de dollars) pour les Diamonds, l’équipe nationale australienne de netball, a pris les joueurs au dépourvu et a porté un coup à l’avenir de Netball Australia – un organisme sportif endetté.

Le drame engloutissant les Diamonds n’est pas nouveau, mais les experts disent que les différends pourraient devenir plus courants à mesure que les athlètes et les fans adoptent une position plus ferme sur la source de l’argent des sponsors.

La semaine dernière, des fans de haut niveau des Fremantle Dockers de l’AFL ont exhorté la direction à rompre les liens avec le sponsor de longue date, la société de combustibles fossiles Woodside, au sujet de ses émissions de carbone.

Pendant ce temps, le capitaine australien de cricket test Pat Cummins aurait soulevé des problèmes avec l’accord de Cricket Australia avec Alinta Energy, pour les mêmes raisons.

Pour les membres des Diamonds, les objections portaient sur des propos racistes tenus il y a près de 40 ans par le père de Rinehart, Lang Hancock, le fondateur de sa société Hancock Prospecting.

Rinehart est une partisane prolifique des équipes sportives australiennes et mérite généralement des éloges pour ses accords de parrainage. L’année dernière, la nageuse olympique Cate Campbell aurait déclaré que Rinehart avait “sauvé la natation”.

Mais Kevin Argus, maître de conférences en marketing à l’Université RMIT, a déclaré que la décision de Rinehart samedi de retirer le financement de Netball Australia était une “opportunité perdue” pour “embrasser l’ambiance nationale”.

“En Australie, nous avons vu de nombreuses grandes entreprises puissantes bénéficier énormément d’associations positives avec le sport et retirer leur soutien financier dès qu’un problème survient avec les athlètes”, a-t-il déclaré à CNN Sport.

« Les athlètes Diamonds ont soulevé des inquiétudes quant au fait d’être perçus comme soutenant un héritage de discrimination autochtone. Certains ont exprimé des inquiétudes concernant l’environnement.

“Ce sont des problèmes majeurs aujourd’hui qui ne disparaîtront pas”, a-t-il déclaré.

Au centre de la controverse se trouve la femme Noongar Donnell Wallam, une étoile montante qui devrait faire ses débuts cette semaine en tant que troisième joueuse de netball autochtone à représenter l’Australie.

Wallam aurait exprimé des réserves quant au port du logo Hancock en raison des commentaires du père de Rinehart sur les peuples des Premières Nations d’Australie.

Lors d’une interview télévisée en 1984, Hancock a déclaré qu’il “doperait l’eau pour qu’ils soient stériles et se reproduisent”.

Ses paroles sont un sombre rappel des attitudes racistes envers les peuples autochtones, et bien que Rinehart promeuve son soutien de longue date aux communautés autochtones par le biais des redevances minières et des œuvres de bienfaisance, elle n’a jamais publiquement condamné les déclarations de son père.

Les coéquipières de Wallam se sont rassemblées autour d’elle, et lorsque l’équipe a couru sur le terrain pour affronter la Nouvelle-Zélande dans la Constellation Cup la semaine dernière, ils portaient leurs anciens uniformes, sans le logo Hancock.

Dans le communiqué de samedi, Rinehart et Hancock Prospecting ont déclaré que les Diamonds n’étaient pas tenus de porter le logo pendant les jeux néo-zélandais et qu’ils n’avaient pas refusé de le porter.

Le communiqué indique que la société minière à participation majoritaire de Hancock, Roy Hill, retirerait également son soutien à Netball WA, un organisme public de netball, car les deux sociétés “ne souhaitent pas ajouter aux problèmes de désunion de Netball”.

Netball Australia et Netball WA se verraient offrir quatre mois de financement pendant qu’ils trouvent de nouveaux partenaires, ajoute le communiqué.

Séparément, Rinehart et Hancock ont ​​semblé s’en prendre aux joueurs en disant qu’ils considéraient qu’il était “inutile que les organisations sportives soient utilisées comme véhicule pour des causes sociales ou politiques”.

“Il existe des moyens plus ciblés et authentiques de faire avancer des causes sociales ou politiques sans signal de vertu ou pour l’auto-publicité”, ajoute le communiqué.

Lundi, Kathryn Harby-Williams, PDG de l’Association australienne des joueurs de netball, a déclaré à l’Australian Broadcasting Corporation que Wallam avait demandé une exemption pour ne pas porter le logo et avait été refusée.

“En fin de compte, malheureusement, Donnell a trouvé la pression trop forte et a décidé qu’elle porterait le logo.”

Mais c’était trop tard.

Netball Australia n’a pas caché ses difficultés financières. Bien qu’il s’agisse du sport d’équipe le plus populaire d’Australie avec 1,2 million de joueurs, il a perdu l’an dernier 4,4 millions de dollars australiens (2,8 millions de dollars).

Le PDG de Netball Australia, Kelly Ryan, a déclaré à Nine News que la perte du parrainage de Hancock était “décevante”, mais qu’un “équilibre solide” doit être trouvé entre les problèmes sociaux et le financement.

“Il y a un rôle vraiment important que jouent les organisations sportives, de la base jusqu’à l’élite, pour créer un environnement sûr pour avoir des conversations sociales vraiment fortes”, a déclaré Ryan.

“Mais il doit également y avoir un équilibre en termes de réalités commerciales.”

Dans un rapport, les joueurs se sont dits “déçus” de la décision de Hancock de retirer son parrainage et ont remercié les autres sponsors pour leur soutien continu.

La déclaration a ajouté: «Les informations faisant état d’une protestation au nom des joueurs, pour des raisons environnementales, et d’une scission au sein du groupe de joueurs sont incorrectes. Le seul problème qui préoccupait les joueurs était celui du soutien à notre seul membre autochtone de l’équipe.

Vickie Saunders, fondatrice de The Brand Builders, a déclaré que l’objection de Wallam au port du logo Hancock était profondément personnelle, et non une question d’un joueur utilisant son profil public pour promouvoir une cause politique.

« Sa culture vieille de 60 000 ans vous dira que c’est important. Ses 200 ans de survie et ses compatriotes autochtones vous diront que c’est important », a déclaré Saunders.

“Elle a une raison très personnelle de ne pas vouloir porter un logo qui représente une personne qui a dit que son peuple devrait être stérilisé ou élevé”, a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un problème nouveau pour elle. C’est sa vie.

Hancock Prospecting a été fondée en 1955 et conserve des intérêts dans l’exploration du minerai de fer, du charbon et des minéraux, ainsi que dans le bœuf et les produits laitiers.

L’entreprise finance également des services pour les communautés autochtones éloignées et rurales, y compris des programmes de santé et d’éducation, et Rinehart est un visage familier dans les cercles sportifs d’élite.

Le milliardaire parraine Swimming WA, Swimming Queensland, Volleyball Australia, Rowing Australia et Artistic Swimming Australia, et a récemment conclu un accord pour parrainer l’équipe olympique australienne jusqu’en 2026.

Cette semaine, en réponse au débat entourant les Diamonds, bon nombre de ces organismes sportifs ont publié des déclarations louant le dévouement de Rinehart au sport.

“L’engagement désintéressé de Mme Rinehart envers le sport féminin mérite les éloges de notre grande nation sportive”, a déclaré Craig Carracher, président de Volleyball Australia. Le PDG de Swimming Queensland, Kevin Hasemann, a déclaré qu’il trouvait “regrettable la caractérisation négative dans certains milieux du nouveau parrainage d’un autre sport par Mme Rinehart”.

Le journal australien a également pesé avec un éditorial disant qu’il n’y avait pas de place pour “l’annulation de la culture” – “sacrifier Mme Rinehart à cause des commentaires faits il y a des décennies par son père, Lang Hancock, est un pont trop loin”.

L’accord de parrainage de Netball Australia aurait valu 3,5 millions de dollars australiens (2,2 millions de dollars) par an pendant quatre ans – un montant presque négligeable pour une entreprise qui a enregistré un bénéfice de 7,3 milliards de dollars australiens (4,6 milliards de dollars) en 2021 grâce à la flambée du fer prix du minerai.

Kim Toffoletti, professeur agrégé de sociologie à l’Université Deakin de Melbourne, a déclaré que pour les sports moins établis, il peut être difficile de dire non à toute offre de parrainage.

“Leurs moyens de subsistance sont en jeu … il est très difficile de refuser ce genre d’argent car cela maintient votre sport viable”, a déclaré Toffoletti à CNN Sport.

“Je ne vois pas cela comme un échec du sport, mais peut-être comme un système dans lequel certains sports sont économiquement et culturellement récompensés par rapport à d’autres, ce qui signifie que beaucoup sont absents.”

Les stars du sport montantes d’aujourd’hui sont des membres de la génération Z, nés de la fin des années 1990 à environ 2010, dont les attitudes peuvent différer de celles des dirigeants d’organismes sportifs établis et de grandes marques.

Les experts disent que les sponsors ne peuvent pas s’attendre à ce que les jeunes athlètes s’alignent sur leurs valeurs.

“Certains de ces sports ont des modèles commerciaux très démodés, qui ont probablement été construits il y a environ 30 à 40 ans à une époque différente”, a déclaré Andrew Hughes, un expert en marketing de l’Université nationale australienne, à CNN Sport.

“Mais maintenant, nous accordons beaucoup d’importance à ce que les marques représentent, à ce qu’elles représentent. Je pense que nous voyons cela se refléter dans la façon dont les athlètes eux-mêmes pensent.

Saunders, de The Brand Builders, a déclaré que les athlètes se rendent compte que protéger leur marque personnelle est plus important que de s’aligner sur les valeurs de leurs sponsors.

“Votre marque est en fait votre atout le plus précieux car après le match, ou après votre carrière, c’est ce que vous pouvez emporter avec vous dans l’emploi ou d’autres opportunités dans la vie”, a-t-elle déclaré.

Et c’est particulièrement important pour les joueurs qui ne gagnent pas beaucoup d’argent – ​​comme les netballeurs – qui doivent trouver une autre source de revenus à la fin de leur carrière sportive, a ajouté Saunders.

Kevin Argus de l’Université RMIT a déclaré que la réponse de Rinehart au débat – annuler le contrat – démontre une “prise de décision réactive” qui est contre-productive pour une entreprise cherchant à gagner le soutien du public.

Il a dit qu’une meilleure option aurait été de s’engager avec les joueurs, comme le ferait un mentor sur un lieu de travail, pour mieux comprendre leurs valeurs et comment ils peuvent travailler ensemble au profit des deux parties.

“Quitter les parrainages lorsque les athlètes se comportent comme des êtres humains fonctionnant normalement démontre une prise de décision réactive et met en lumière la nécessité d’un leadership plus audacieux et transformateur”, a-t-il déclaré.

“Lorsqu’il est bien fait, le sponsoring sportif transforme la marque à la fois pour le sport et le sponsor.”