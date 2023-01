Netanyahu va de l’avant avec la refonte de la loi malgré le tollé

Commentez cette histoire Commenter

TEL AVIV, Israël – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que son gouvernement prévoyait de procéder à une refonte du système judiciaire du pays, malgré les critiques féroces des hauts responsables juridiques et les protestations contre les changements qui ont attiré des dizaines de milliers de personnes. Netanyahu, qui est jugé pour corruption, a fait des changements juridiques la pièce maîtresse de l’agenda de son nouveau gouvernement et l’opposition croissante à ceux-ci présente un défi précoce pour le dirigeant israélien.

La refonte affaiblirait le pouvoir de la Cour suprême, accordant aux législateurs la capacité d’adopter des lois que la cour a invalidées à la majorité simple, ainsi que donnerait au gouvernement un plus grand pouvoir sur la nomination des juges et limiterait l’indépendance des conseillers juridiques du gouvernement.

Les changements proposés ont suscité un tollé de la part du plus haut juge de la Cour suprême, qui, dans de rares critiques, a qualifié la refonte d'”attaque effrénée contre le système judiciaire”. Le procureur général du pays s’est également prononcé contre le plan, tout comme nombre de ses prédécesseurs.

Malgré l’opposition, Netanyahu a déclaré lors d’une réunion de son cabinet que les électeurs avaient voté lors des élections de novembre pour soutenir sa promesse de campagne de refondre le système judiciaire.

« Nous achèverons de légiférer sur les réformes d’une manière qui corrigera ce qui doit être corrigé, protégera totalement les droits individuels et restaurera la confiance du public dans le système judiciaire qui a tant besoin de cette réforme », a déclaré Netanyahu.

Il y a eu dans le passé des appels à réformer le système judiciaire israélien, qui a reçu plus de poids dans les années 1990 et est considéré depuis par les critiques comme étant trop interventionniste dans le processus législatif. Mais les changements radicaux recherchés par le ministre de la Justice de Netanyahu ont sonné l’alarme parmi les opposants qui y voient le glas du système israélien de freins et contrepoids et, par conséquent, de ses fondamentaux démocratiques.

Netanyahu et ses alliés voient les changements comme un moyen de faciliter le processus de gouvernance et de recalibrer ce qu’ils qualifient de déséquilibre entre les pouvoirs exécutif et judiciaire du pays.

Les changements proposés, déposés des semaines après la prestation de serment du gouvernement, ont révélé à quel point la société israélienne est profondément polarisée, déchirée entre la préservation des idéaux libéraux et démocratiques du pays ou leur éloignement. Ils ont également montré à quelle vitesse le gouvernement du pays, le plus à droite de tous les temps, est déterminé à faire avancer ses politiques, dont beaucoup ont suscité des critiques, y compris de la part de milieux inattendus.

Netanyahu dirige un gouvernement de partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes qui ont parfois vu leurs programmes contrecarrés par des décisions de la Cour suprême ou des conseils défavorables de conseillers juridiques du gouvernement. Cela les a incités à s’assurer que les changements juridiques étaient une priorité absolue lors des négociations pour former le gouvernement. Netanyahu, désireux de revenir au pouvoir à l’ombre de son procès pour corruption, s’est montré généreux envers ses partenaires dans les pourparlers.

Le président de cérémonie d’Israël, Isaac Herzog, a intensifié ses efforts pour tenter de combler le fossé sur les changements judiciaires et a tenu des réunions pour tenter de parvenir à un consensus sur la voie à suivre. Dans un communiqué, Herzog a déclaré qu’il s’efforçait d’éviter “une crise constitutionnelle historique” qui pourrait émerger au fil des changements juridiques. Des centaines de personnes ont manifesté samedi devant sa résidence à Jérusalem.

Netanyahu a affirmé que la refonte serait effectuée avec prudence et sous contrôle parlementaire. Mais les critiques disent qu’un changement aussi profond du système nécessite une approche plus délicate et réfléchie.