Netanyahu teste la patience de Biden alors que la pression de guerre monte

Les relations du président Biden avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montrent de nouveaux signes de tension au milieu de la guerre à Gaza, qui a soumis les deux dirigeants à une pression politique extraordinaire.

Biden est resté ferme dans la défense d’Israël, malgré les vives réactions des électeurs appelant à un cessez-le-feu et des législateurs démocrates consternés par le bilan palestinien de près de 25 000 morts.

Mais le rejet par Netanyahu des efforts de Biden en faveur d’une solution à deux États dans un scénario du lendemain pour la bande de Gaza remet en question les efforts de Biden pour rester fort face aux critiques d’Israël. Le dirigeant israélien semble également bloquer les efforts américains visant à négocier un nouvel accord sur les otages.

« Ce qui se passe actuellement, c’est que le Premier ministre Netanyahu repousse l’administration Biden pratiquement à chaque instant », a déclaré le sénateur Chris Van Hollen (Démocrate du Maryland).

«En ignorant leurs supplications et en rejetant la proposition d’avancer rapidement vers une solution à deux États, je pense qu’il arrive un moment où l’administration Biden perd patience. Ils ont beaucoup plus de patience que moi. Je pense que les actions du Premier ministre Netanyahu nuisent à Israël et aux États-Unis.»

Depuis qu’Israël a lancé sa guerre de représailles à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, Biden et ses principaux collaborateurs ont cherché à trouver un équilibre délicat entre le soutien sans réserve à l’objectif déclaré d’Israël de vaincre militairement le Hamas et la confrontation à l’horrible bilan humanitaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza.

En plus de ces décès, la grande majorité de la population de Gaza, soit plus de 2 millions d’habitants, a été forcée de quitter ses maisons et est confrontée à des crises généralisées de faim et de maladie.

« L’administration souhaite que l’on fasse davantage en matière d’aide humanitaire. Ils veulent continuer à voir moins de victimes civiles palestiniennes », a déclaré Dennis Ross, négociateur de paix au Moyen-Orient chevronné au sein des administrations républicaine et démocrate, et membre distingué du Washington Institute for Near East Policy.

Ross a déclaré que les informations selon lesquelles Biden est frustré et à court de patience avec le dirigeant israélien sont « une conséquence de personnes en dessous du président qui font également face à des pressions internationales et veulent montrer que nous faisons pression sur Netanyahu ».

La Maison Blanche a rejeté les appels à un cessez-le-feu et a soutenu qu’un tel cessez-le-feu ne ferait qu’aider le Hamas, mais l’administration apporte son soutien aux efforts visant à suspendre les combats pendant des semaines pour permettre aux groupes humanitaires d’aider les Palestiniens et d’aider à obtenir la libération d’environ 100 personnes. des otages.

« Nous sommes dans des discussions sérieuses pour essayer d’obtenir une nouvelle pause », a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, au milieu d’informations selon lesquelles Israël aurait offert une pause de deux mois dans les combats en échange de la libération des otages par le Hamas.

Mais Netanyahu a indiqué qu’il n’était pas intéressé par les appels américains à restreindre l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza.

« Seule une victoire totale garantira l’élimination du Hamas et le retour de tous nos otages. Je l’ai dit au président Biden lors de notre conversation du week-end », a déclaré Netanyahu dimanche.

Netanyahu a en outre rejeté les appels de Biden à établir un État palestinien dans un scénario de lendemain de défaite du Hamas dans la bande de Gaza, affirmant qu’Israël doit conserver le contrôle sécuritaire des territoires palestiniens.

Biden a publiquement minimisé ces différences.

« Il existe plusieurs types de solutions à deux États. Un certain nombre de pays sont membres du [United Nations] qui le sont encore – n’ont pas leur propre armée », a déclaré Biden aux journalistes la semaine dernière. “Et donc je pense qu’il existe des moyens par lesquels cela pourrait fonctionner.”

Ross a déclaré que la réponse du président avait probablement été influencée par Netanyahu – communément appelé « Bibi » – lors de leur entretien le 19 janvier.

“Ce que cela reflète clairement, c’est que Bibi lui a dit quelque chose en privé d’une manière qui l’a amené à dire cela”, a-t-il déclaré.

« Ce que Bibi disait : si vous parlez d’un État démilitarisé, alors nous parlons d’un autre type d’État. Il existe différents types d’États qui ne représentent pas une menace pour nous et que nous pourrions accepter – ce qui permet à Biden de le dire.»

Biden n’a pas hésité à critiquer Netanyahu en public tout au long des près de 40 années de connaissance des deux dirigeants, depuis les débuts de la carrière diplomatique de Netanyahu aux États-Unis jusqu’à l’époque où Biden était président de la commission sénatoriale des relations étrangères.

Biden, en tant que vice-président du président Obama, était aux premières loges dans certaines des périodes les plus tendues des relations entre les États-Unis et Israël – depuis l’échec des pourparlers de paix menés par les États-Unis entre Israël et les Palestiniens jusqu’au lobbying exercé par Netanyahu sur le Congrès contre les efforts d’Obama pour un accord nucléaire avec l’Iran.

Et tout au long de l’année 2023, Biden a sonné l’alarme face à l’adhésion des dirigeants israéliens aux politiciens d’extrême droite et à la poursuite des réformes judiciaires qui avaient déclenché des protestations généralisées au cours des mois précédant le 7 octobre.

Mais le président utilise un capital politique important pour se tenir aux côtés de Netanyahu, alors qu’un nombre croissant de législateurs démocrates réclament un cessez-le-feu ; des protestations et quelques démissions parmi le personnel des agences fédérales ; et des manifestations organisées en dehors de ses événements de campagne à travers le pays.

Les défenseurs de la Palestine ont averti que le soutien indéfectible de Biden à Israël, en particulier dans le contexte du carnage à Gaza, pourrait lui coûter des voix cruciales dans des États charnières comme le Michigan.

Pourtant, la majorité de l’opinion publique américaine soutient Israël dans sa guerre contre le Hamas, qui a massacré environ 1 200 personnes dans le sud d’Israël et pris 240 personnes en otages – dont des dizaines ont depuis été libérées dans le cadre d’accords négociés par les États-Unis.

« C’est une année extrêmement sensible aux États-Unis. Aucun candidat sérieux à la présidence n’affronterait Netanyahu ou Israël », a déclaré Fawaz Gerges, professeur de relations internationales et de politique du Moyen-Orient à la London School of Economics.

« D’ici les élections, l’équipe Biden ne fera rien qui puisse irriter, contrarier ou vraiment s’engager dans une dispute publique avec Netanyahu, et Netanyahu le sait. Netanyahu est véritablement, historiquement, un manipulateur en chef du système électoral américain.

Biden et ses principaux collaborateurs, dans le cadre des efforts visant à dégrader le Hamas, cherchent à convaincre Israël d’accepter la création d’un État palestinien en proposant en retour une normalisation avec l’Arabie saoudite – une stratégie que les Saoudiens ont approuvée.

Netanyahu a poussé à l’établissement de liens avec l’Arabie saoudite, mais son rejet d’un État palestinien l’isole encore davantage sur la scène mondiale.

Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne au ton franc, a critiqué sans détour le rejet par Netanyahu d’une solution à deux États.

« Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ? Faire partir tous les Palestiniens ? Pour les tuer ? » dit Borrell. « Certes, la manière dont ils tentent de détruire le Hamas n’est pas celle qu’ils utilisent, car ils sèment la haine pendant des générations. »

Cela fait de Biden l’un des derniers alliés de Netanyahu, au milieu des appels internationaux écrasants lancés à Israël pour qu’il mette en œuvre un cessez-le-feu.

« Netanyahu se soucie vraiment du public d’un seul homme, et c’est Joe Biden », a déclaré Gerges. « Israël a vraiment perdu devant le tribunal de l’opinion publique, qu’il s’agisse de l’Espagne, de l’Irlande ou de la Belgique – je veux dire, c’est l’opinion publique mondiale. En réalité, les États-Unis et l’Allemagne, et dans une moindre mesure le Royaume-Uni, restent de solides partisans d’Israël, mais les États-Unis sont réellement contre le monde lorsqu’il s’agit d’Israël.

Netanyahu doit également faire face à des comptes dans son pays.

Les manifestations contre Netanyahu, suspendues au lendemain du 7 octobre, ont repris dans un contexte de critiques croissantes en Israël concernant l’incapacité à obtenir la libération des otages, la conduite de la guerre et les échecs qui ont permis au Hamas d’attaquer en premier lieu. Les manifestations sont encore relativement modestes mais témoignent d’une colère croissante au sein de l’opinion publique, même si celle-ci soutient les efforts visant à vaincre le Hamas.

Gadi Eisenkot, ancien chef de l’armée israélienne et député de l’opposition dont le fils a été tué en combattant à Gaza, a appelé à la tenue d’élections après la guerre et a soulevé le doute sur la défaite militaire du Hamas.

“Il est nécessaire, d’ici quelques mois, de ramener les électeurs israéliens aux urnes et d’organiser des élections afin de renouveler la confiance, car à l’heure actuelle, il n’y a pas de confiance”, a déclaré Eisenkot. dit dans une interview avec le programme télévisé israélien « Uvda ».

« En tant que démocratie, l’État d’Israël doit se demander après un événement aussi grave : ‘Comment pouvons-nous continuer à partir de maintenant avec un leadership qui nous a lamentablement échoué ?’ »

Les familles des otages ont critiqué Netanyahu pour avoir prolongé la lutte militaire contre le Hamas afin de préserver son pouvoir politique.

« Ce hold-up relève du gouvernement Netanyahu », a déclaré Liz Naftali, dont la nièce de 4 ans a été libérée après 50 jours de captivité. Naftali plaide pour la libération de tous les otages.

Elle a accusé le Premier ministre israélien de « ne pas vouloir accepter les conditions de libération de nos proches, afin de rendre ces accords définitifs ».

C’est un point de vue auquel partagent également les critiques de Netanyahu à Washington.

« Il y a une raison pour laquelle il a eu neuf vies politiques. C’est un homme politique très doué, mais cela ne veut pas dire qu’il suit désormais la bonne voie », a déclaré Van Hollen.

« En fait, je pense qu’il est très clair qu’il a placé ses propres ambitions et intérêts politiques au-dessus des intérêts d’Israël et de ses alliés. »