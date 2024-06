Netanyahu tente d’éviter l’implosion de la coalition suite au plan de cessez-le-feu à Gaza | Guerre Israël-Gaza

Benjamin Netanyahu tente une fois de plus d’équilibrer les exigences des membres centristes et d’extrême droite de son gouvernement après la menace de ses alliés extrémistes d’effondrer la coalition si Israël va de l’avant avec un nouveau plan de cessez-le-feu pour Gaza annoncé par le président américain Joe Biden. .

Dans une émission inattendue de la Maison Blanche vendredi soir, Biden a exhorté le Hamas à accepter ce qu’il a qualifié de nouvelle proposition d’Israël pour un plan en trois phrases vers un cessez-le-feu permanent dans la guerre de neuf mois.

« Israël a fait sa proposition. Le Hamas dit vouloir un cessez-le-feu. Cet accord est l’occasion de prouver s’ils le pensent vraiment. Le Hamas doit accepter l’accord », a-t-il déclaré.

Mais dans des remarques samedi, Netanyahu, le Premier ministre israélien, a immédiatement sapé Biden, réitérant qu’Israël cherchait la destruction complète du groupe militant palestinien avant d’accepter de mettre fin à la guerre. Tout écart par rapport à cette condition est un « échec », a-t-il déclaré.

Le Hamas a provisoirement salué l’annonce du président, même s’il a également déclaré jeudi qu’il considérait toujours le retrait complet des troupes israéliennes comme une condition préalable aux négociations.

Comme prévu, les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu – le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir – ont immédiatement exprimé leur opposition au nouveau plan de trêve à la fin du Shabbat samedi soir, menaçant de démissionner s’il se poursuivait. .

Un tel accord serait « téméraire, constituant une victoire du terrorisme et une menace pour la sécurité nationale d’Israël », a déclaré Ben-Gvir, chef du parti ultranationaliste Pouvoir juif, sur X.

Un collaborateur du Premier ministre a confirmé dimanche qu’Israël avait proposé ce cadre, mais l’a décrit comme « imparfait » et nécessitant davantage de travail.

Cependant, Netanyahu subit également une pression croissante de la part de ses chefs militaires et du renseignement, ainsi que des membres centristes de son cabinet de guerre, pour qu’il accepte un cessez-le-feu et un accord de libération des otages. Benny Gantz, l’un des principaux rivaux qui a rejoint le gouvernement d’unité d’urgence de Netanyahu après le 7 octobre, a déclaré qu’il démissionnerait si le Premier ministre ne s’engage pas sur un plan « du lendemain » pour Gaza d’ici le 8 juin.

Yair Lapid, le chef de l’opposition israélienne, a également exhorté Netanyahu à accepter un accord de prise d’otages et de cessez-le-feu, affirmant que son parti centriste Yesh Atid le soutiendrait même si les factions de droite du gouvernement se rebellaient – ​​ce qui signifie qu’un accord serait susceptible d’être adopté au Parlement.

« Le gouvernement israélien ne peut ignorer le discours conséquent du président Biden. Il y a un accord sur la table et il devrait être conclu », a-t-il déclaré samedi.

Netanyahu, longtemps en proie à des accusations de corruption qu’il nie, considère rester au pouvoir comme sa meilleure chance d’éviter les poursuites, ainsi que de reporter les enquêtes et les audiences sur les failles de sécurité qui ont contribué à l’assaut du Hamas du 7 octobre.

Lors de la manifestation désormais hebdomadaire de samedi soir à Tel Aviv, dirigée par les familles des otages détenus par le Hamas, des milliers de personnes ont appelé le gouvernement à donner suite à la nouvelle proposition. Une déclaration conjointe des médiateurs du cessez-le-feu, les États-Unis, l’Égypte et le Qatar, indique que les trois pays « appellent conjointement le Hamas et Israël à finaliser l’accord… [to] apporter des secours immédiats à la fois à la population de Gaza qui souffre depuis longtemps ainsi qu’aux otages qui souffrent depuis longtemps et à leurs familles ».

Malgré la description par Biden de l’accord de paix comme une proposition israélienne, le discours du président – ​​son appel le plus clair à ce jour à la fin de la guerre – semble avoir été conçu pour faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il vienne à la table, ainsi que sur le Hamas.

Dimanche, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré dans une interview avec ABC News : « Nous nous attendons à ce que si le Hamas accepte la proposition qui lui a été transmise, une proposition israélienne, alors Israël dira oui. »

La guerre de neuf mois menée par Israël contre le Hamas a décimé les infrastructures de la bande de Gaza et déplacé 85 % de la population. Photographie : Anadolu/Getty Images

Dans ses remarques de vendredi, Biden a anticipé l’opposition de la droite à un accord, déclarant : « J’ai exhorté les dirigeants israéliens à soutenir cet accord malgré les pressions qui pourraient survenir… Pensez à ce qui se passera si ce moment est perdu.

« Perdez ce moment, [and continue] une guerre indéfinie dans la poursuite d’une notion non identifiée de victoire totale ne fera qu’enliser Israël et Gaza et accentuer l’isolement d’Israël dans le monde.

Gershon Baskin, militant pacifiste israélien et ancien négociateur avec le Hamas, a déclaré à Associated Press : « C’était un très bon discours… Il semble que Biden essaie de l’imposer au gouvernement israélien. Il s’adressait clairement directement au peuple israélien.

L’annonce de vendredi est la troisième proposition de cessez-le-feu de « dernière chance » approuvée par les États-Unis : en février, un cessez-le-feu du Ramadan que Biden qualifiait de « très proche » ne s’est pas concrétisé, et certains progrès vers une nouvelle trêve le mois dernier ont été sabotés par le lancement de la trêve. Invasion par Israël de Rafah, la dernière poche de Gaza épargnée par les combats terrestres.

Il n’y a qu’une seule différence substantielle entre le nouveau plan et les propositions précédentes : la première phrase, qui est un cessez-le-feu de six semaines au cours duquel un nombre limité d’otages israéliens serait échangé contre des centaines de prisonniers palestiniens, serait prorogée indéfiniment pendant que les négociateurs se débattent. l’étape suivante.

Dans la deuxième phase, tous les otages restants seraient libérés, Israël se retirerait complètement de Gaza et les deux parties s’engageraient à une trêve durable. La troisième phrase est censée mettre en œuvre des plans encore non précisés pour l’avenir de Gaza, y compris l’administration et la reconstruction.

Environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, et 250 autres ont été prises en otages : une centaine d’entre elles ont été libérées lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Plus de 36 000 personnes ont été tuées par Israël dans la guerre à Gaza – selon le ministère palestinien de la Santé, qui ne fait pas de différence entre les morts de civils et de combattants – qui a décimé les infrastructures de la bande, chassé 85 % de la population de ses foyers et créé des une grave crise humanitaire. La décision d’Israël d’envahir Rafah le mois dernier a considérablement perturbé les livraisons d’aide, ce qui a conduit les organisations humanitaires à mettre à nouveau en garde contre une famine généralisée.

Le soutien initial sans réserve de Biden au droit d’Israël à se défendre après l’attaque du 7 octobre a cédé la place à la censure des souffrances et des morts à Gaza après de nombreuses critiques dans son pays concernant sa position sur la guerre. Cependant, les États-Unis restent l’allié le plus important et le principal fournisseur d’armes de l’État juif.

Être considéré comme un médiateur pour mettre fin au conflit à Gaza serait une aubaine en matière de politique étrangère pour le président, qui fait face à une bataille difficile pour sa réélection en novembre.