Netanyahu « surpris et déçu » par le refus américain de sanctionner la CPI pour des mandats d’arrêt

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a critiqué mercredi l’annonce récente de l’administration Biden selon laquelle elle ne soutiendrait pas les sanctions contre la Cour pénale internationale, après que son principal procureur a demandé au tribunal d’émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et ministre de la Défense Yoav Gallant.

« Les États-Unis ont déclaré qu’ils soutiendraient en fait le projet de sanctions. Je pensais que c’était toujours la position américaine parce qu’il y avait un consensus bipartisan il y a quelques jours à peine », a déclaré Netanyahu dans une interview non encore diffusée avec « The Morgan Ortagus Show » de Sirius XM, qui a été diffusée par Sirius XM. fuite à Politico.

La semaine dernière, les États-Unis ont fustigé la décision du procureur de la CPI, Karim Khan, et ont déclaré qu’ils travailleraient avec le Congrès pour promouvoir une « réponse bipartite », mais n’ont pas soutenu les sanctions contre le tribunal basé à La Haye.

« Maintenant, vous dites qu’il y a un point d’interrogation et franchement, je suis surpris et déçu », a déclaré Netanyahu.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Il a réitéré ces remarques lors de sa rencontre mercredi avec l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley, déplorant la décision de Washington de « renoncer » à son soutien aux sanctions contre la CPI.

« J’espère que cela n’arrivera pas car il est important d’envoyer un message à la CPI selon lequel les sociétés libres conserveront le droit et la capacité de se défendre », a-t-il déclaré.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan (au centre), annonce qu’il a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Hanuyeh, le 20 mai 2024. (Autorisation internationale) Cour criminelle)

La semaine dernière, les États-Unis se sont prononcés contre la demande de mandat d’arrêt du procureur en chef de la CPI, Karim Khan, contre Netanyahu et Gallant, ainsi que contre les dirigeants du Hamas Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar et Muhammad Deif. Washington a fustigé l’équivalence établie par la Cour entre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas, a déclaré que la CPI n’avait aucune autorité pour intervenir sur cette question puisqu’Israël n’en était pas membre, qu’elle disposait de son propre système juridique crédible pour juger de telles accusations et qu’elle était en train de coopérer. avec Khan lorsqu’il a coupé le contact et s’est précipité pour annoncer sa décision.

Mardi, la Maison Blanche s’est prononcée contre une législation proposée par les républicains de la Chambre pour sanctionner les hauts membres de la CPI.

« Nous ne pensons pas que la CPI ait compétence [in this case], nous ne soutenons donc pas ces mandats d’arrêt. Cependant, nous ne pensons pas que sanctionner la CPI soit la solution », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse.

Même si l’effort républicain est susceptible d’être adopté à la Chambre, le projet de loi devrait se heurter à un chemin plus difficile au Sénat, contrôlé par les démocrates.

Les démocrates du Congrès, y compris au Sénat, se sont prononcés en faveur d’une réponse législative à la CPI. Les sanctions semblent cependant aller trop loin pour eux, la Maison Blanche s’opposant à tout retour sur la décision du président américain Joe Biden de lever les sanctions que son prédécesseur Donald Trump avait imposées au procureur de la Cour.

L’administration étant opposée au projet de loi sur les sanctions du Parti républicain, une autre possibilité serait que le Congrès adopte une loi menaçant de sanctions les pays qui respectent les mandats d’arrêt émis par le tribunal dans l’affaire contre Israël. Biden pourrait le faire unilatéralement par le biais d’un décret, bien que l’administration n’ait pas indiqué si elle réfléchissait actuellement à une telle voie. La législation serait plus contraignante et pourrait potentiellement contribuer à atténuer les critiques au Capitole.

Lazar Berman a contribué à ce rapport.