Netanyahu sur le point de revenir au pouvoir, divisant à nouveau les Israéliens

JERUSALEM – Le gouvernement israélien inhabituel qui a été formé en juin dernier n’avait qu’une seule tâche : faire sortir Benjamin « Bibi » Netanyahu du bureau du Premier ministre. Netanyahu s’accrochait au pouvoir après quatre élections peu concluantes, luttant contre de multiples inculpations pour corruption et, selon les critiques, faisant des ravages dans les institutions démocratiques d’Israël. L’improbable “coalition du changement” des partis de droite, de gauche et arabes qui n’étaient d’accord sur presque rien d’autre que la nécessité d’évincer Netanyahu et de sortir Israël de ses crises politiques en spirale est intervenue.

Cela a fonctionné. Ils ont formé un gouvernement, gelant Netanyahu hors du pouvoir pour la première fois en 12 ans, mais cela n’a pas duré.

Un an et demi plus tard, Bibi est de retour sur la piste électorale, parallèlement à l’impasse politique qui a paralysé le pays pendant la majeure partie des quatre dernières années.

Le nouveau gouvernement, tout en adoptant un budget et en donnant à Israël une sorte de répit du chaos politique, s’est effondré après un an de luttes intestines et de défections. Le 1er novembre, Israël aura sa cinquième élection en 43 mois, et Netanyahu est exactement là où il était auparavant : viser à remporter la majorité des sièges parlementaires pour son parti Likud et une coalition de partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes.

Il pouvait le faire. L’électorat israélien reste divisé entre ceux qui voient Netanyahu comme le « ministre du crime » caustique et corrompu et ceux qui le qualifient de « roi Bibi », un Svengali avisé dont le seul crime est de rendre fous ses adversaires.

Les sondages qui ont précédé le vote suggèrent que la dynamique politique sous-jacente reste sensiblement la même. Les camps pro-Bibi et tous sauf Bibi sont au coude à coude.

“Nous sommes toujours un pays suspendu”, a déclaré la sondeuse Dahlia Scheindlin. “C’est remarquablement stable.”

Comme on pouvait s’y attendre, les deux parties ont des points de vue opposés sur ce que signifierait un retour de Netanyahu pour l’avenir d’Israël. Ses détracteurs mettent en garde contre les dommages existentiels à la démocratie israélienne.

« Si Netanyahu gagne cette élection, Israël sera comme la Hongrie », a déclaré Gayil Talshir, politologue à l’Université hébraïque et auteur d’un livre à paraître sur Netanyahu. “C’est un moment très dangereux, du point de vue de la démocratie et de l’état de droit.”

Alors que le procès de Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance se déroule devant un tribunal de Jérusalem – sans verdict attendu avant un an ou plus – lui et certains de ses partisans ont mené une campagne de terre brûlée contre les juges et les procureurs impliqués, dont il a nommé certains. Ses alliés soutiennent la modification de la loi pour interdire la poursuite d’un Premier ministre en exercice. L’une des factions partenaires de Netanyahu, le Parti du sionisme religieux, se présente sur une plate-forme d’abolition du crime de fraude et d’abus de confiance.

« Il veut désactiver le système judiciaire et les organes de médiation critiques en Israël », a déclaré Talshir. “Il aimerait être le seul dirigeant.”

Mais ses partisans célèbrent Netanyahu comme le leader qui a modernisé l’économie d’Israël, s’est imposé parmi les dirigeants mondiaux et a présidé aux récentes percées diplomatiques entre Israël et les nations arabes du golfe Persique et de l’Afrique du Nord.

« Les gens ici comprennent qu’il est considéré comme un homme d’État », a déclaré Abe Katsman, un avocat de Jérusalem né à Seattle qui est l’avocat des républicains à l’étranger. “Ils comprennent qu’il n’est pas universellement aimé par les dirigeants du monde, mais il est respecté.”

Sous l’administration du président Donald Trump, Netanyahu a largement basé ses campagnes sur ses relations étroites avec Trump. Les deux partagent un style pompeux – Netanyahu rejette les accusations portées contre lui comme une « chasse aux sorcières » – et la division libérale-conservatrice qui sous-tend le schisme politique d’Israël est similaire à celle qui afflige les États-Unis.

Les avertissements selon lesquels Netanyahu démantèlerait l’État de droit sont exagérés, a déclaré Katsman, et ignorent les inquiétudes concernant ce que les Israéliens conservateurs considèrent comme une poursuite politiquement motivée par un système judiciaire dominé par une élite libérale.

“La menace de la réforme, pour le dire en termes américains, concerne l’aile militante judiciaire du système judiciaire”, a-t-il déclaré.

Comme lors des quatre élections précédentes, la faction de Netanyahu semble frôler la majorité absolue de 61 sièges à la Knesset, le parlement israélien. Et, comme auparavant, le vainqueur ne sera probablement pas connu le soir des élections, mais seulement après des semaines de manœuvres entre partenaires potentiels de la coalition.

L’émergence d’une autre coalition pour bloquer Netanyahu dépendra du décompte final des voix et de la répartition des sièges entre les 40 partis en lice.

La « coalition pour le changement » sortante – qui a été réunie par le Premier ministre Yair Lapid, un centriste, et l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, un ancien chef des colons de droite – s’est fracturée de façon irréparable. Bennett dit qu’il s’éloigne de la politique. Les restes de son parti Yamina pourraient ne pas remporter suffisamment de sièges pour entrer au parlement.

Lapid, qui dirige le gouvernement, espère que ses alliés de gauche, y compris les vestiges du parti travailliste autrefois dominant d’Israël, ainsi que les partis représentant les immigrés russes et d’Europe de l’Est, le rapprocheront de la majorité.

Pour franchir le seuil, Lapid pourrait une fois de plus avoir besoin du soutien des partis arabes qui représentent les citoyens palestiniens d’Israël, qui représentent environ 20 % de la population. C’est l’un de ces partis, Ra’am, une faction islamiste conservatrice, qui a placé la coalition du changement en tête la dernière fois, dans ce qui était un niveau d’implication gouvernementale sans précédent pour un parti arabe.

Mais la participation de Ra’am était controversée parmi les Palestiniens ; les partis arabes sont éclatés et devraient être bien en deçà de leur record de 15 sièges à la Knesset en 2019. Le niveau de participation parmi les électeurs palestiniens sera l’un des facteurs déterminants dans la façon dont le maquignonnage de la coalition se déroulera, a déclaré Scheindlin, le sondeur.

Une nouvelle coalition potentielle pourrait se cristalliser autour de Benny Gantz, l’actuel ministre de la Défense et ancien chef d’état-major de l’armée. Gantz signale un virage à droite et un partenariat avec des membres mécontents du Likud et d’autres – y compris certains colons juifs en Cisjordanie – qui veulent un gouvernement de droite mais en ont assez de Netanyahu.

Gantz a également fait des ouvertures aux partis ultra-orthodoxes, qui sont souvent les faiseurs de rois dans les coalitions israéliennes, mais ont perdu le pouvoir lorsque Netanyahu a été évincé. Ces partis Haredi, qui ont vu leur influence sur les questions sociales et leur soutien financier aux érudits talmudiques s’éroder sous le gouvernement actuel, pourraient être disposés à quitter le navire si Netanyahu est à nouveau bloqué.

Netanyahu, quant à lui, redouble d’efforts dans son alliance avec la frange ultranationaliste d’Israël. En 2021, son adhésion à Itamar Ben Gvir, un avocat originaire du parti Kach, interdit pour avoir prôné la violence, a donné au parti ouvertement raciste de Ben Gvir ses premiers sièges à la Knesset. Aujourd’hui, Ben Gvir, qui a plaidé pour l’expulsion des Arabes « déloyaux » d’Israël et des territoires occupés, est devenu l’un des militants les plus populaires du bloc Netanyahu.

Les critiques et les partisans prédisent que ce sera la dernière tentative de retour de Netanyahu. Il a 72 ans et a été hospitalisé une nuit plus tôt ce mois-ci après s’être plaint de douleurs à la poitrine. (Il est apparu dans une vidéo le lendemain matin où il a brièvement fait du jogging et a dit qu’il était en bonne santé.)

Plus encore, les grondements de mécontentement au sein du Likud sont devenus de plus en plus forts parmi les loyalistes qui pensent qu’ils pourraient facilement gagner la majorité sous un chef moins polarisant.

“S’il perd cette fois, je pense qu’il y aura des demandes au sein du parti pour qu’il démissionne de son rôle de chef du parti”, a déclaré Katsman.