Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu de vives critiques après avoir accusé les chefs de la sécurité, dans une publication désormais supprimée sur les réseaux sociaux, de ne pas l’avoir prévenu de l’attaque imminente du Hamas avant le 7 octobre.

Au milieu d’un chœur de désapprobation de la part de ses opposants et de ses alliés, Netanyahu a supprimé le message dimanche matin, présentant de rares excuses et affirmant que les chefs de la sécurité d’Israël avaient son « plein soutien ».

Mais l’incident n’a pas fait grand-chose pour apaiser la frustration et la colère croissantes dirigées contre le dirigeant israélien pour son incapacité à anticiper les attaques brutales du Hamas, qui ont vu le groupe tuer au moins 1 400 personnes et prendre plus de 200 otages, selon les Forces de défense israéliennes (FDI). .

Le tweet de Netanyahu intervient à un moment où il subit également une pression croissante de la part des familles des otages en faveur d’un « accord global » garantissant leur libération. Ces appels deviennent plus urgents dans un contexte d’inquiétudes quant aux conséquences possibles de l’expansion des opérations terrestres d’Israël sur la sécurité des otages piégés à Gaza.

Dans le tweet désormais supprimé, publié tôt dimanche matin, heure locale, Netanyahu s’en est pris aux principaux chefs de la sécurité, notamment Ronen Bar, le chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne, le Shin Bet, et le général de division Aharon Haliva, le chef du renseignement militaire israélien.

«À aucun moment, le Premier ministre Netanyahu n’a été averti de l’intention du Hamas de déclencher une guerre. Au contraire, tous les responsables de la défense, y compris les chefs de la direction du renseignement et du Shin Bet, ont estimé que le Hamas avait été dissuadé », a posté Netanyahu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Une vague de critiques a rapidement suivi le message de Netanyahu, notamment de la part de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, qui a exprimé son soutien aux chefs des services de renseignement et a appelé Netanyahu à retirer ses déclarations.

« Ce matin en particulier, je voudrais soutenir et renforcer toutes les forces de sécurité et les soldats de Tsahal – y compris le chef d’état-major, le chef de Tsahal et le chef du Shin Bet », a déclaré Gantz dans un message. le X dimanche.

Netanyahu, à gauche, tient une conférence de presse dans la base militaire de Kirya à Tel Aviv, en Israël.

Gantz a appelé les dirigeants israéliens à « faire preuve de responsabilité » alors que le pays est en guerre. « Toute autre action ou déclaration nuit à la résilience et à la force du peuple », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition et ancien Premier ministre israélien Yair Lapid a également réprimandé Netanyahu. “Netanyahu a franchi la ligne rouge”, dit-il. posté Dimanche sur X. « Les tentatives visant à échapper à la responsabilité et à rejeter la faute sur l’establishment de la sécurité affaiblissent Tsahal alors qu’elle combat les ennemis d’Israël », a-t-il ajouté.

Au milieu d’une vague de critiques, Netanyahu a supprimé le message dimanche matin et a présenté ses excuses. “J’ai eu tort. Les choses que j’ai dites après la conférence de presse n’auraient pas dû être dites et je m’en excuse », a-t-il écrit sur X. Les chefs de la sécurité israélienne avaient son « plein soutien », a-t-il ajouté.

Mais même dans ces excuses, Netanyahu n’a fait aucune mention de sa propre responsabilité dans l’incapacité à anticiper l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

En revanche, Bar et Haliva, ainsi que le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant général Herzi Halevi et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ont tous assumé, dans une certaine mesure, la responsabilité des échecs qui ont conduit aux attaques.

Ce fut un week-end difficile pour le Premier ministre israélien, qui a rencontré samedi les familles des otages à Tel Aviv, où elles ont exigé des réponses sur la sécurité de leurs proches et l’ont poussé à garantir la liberté des otages, alors que l’offensive israélienne s’intensifiait. .

“Nous avons parlé sans détour et avons clairement fait savoir au Premier ministre, en termes clairs, qu’un accord global basé sur le principe de “chacun pour tout le monde” est un accord que les familles envisageraient et qui bénéficierait du soutien de tout Israël”, a déclaré Meirav Leshem Gonen. , mère de Romi Gonen, qui était kidnappé au festival de danse Supernovaa déclaré au nom des familles lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion.

Un accord « tout le monde pour tout le monde » impliquerait la publication de plus de 200 otages à Gaza en échange de Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes, que l’organisation non gouvernementale Palestinien Prisoners Club estime à 6 630 personnes.

Le Hamas a publié samedi une déclaration affirmant que le groupe était disposé à s’engager dans un tel commerce, mais un tel accord serait extrêmement controversé en Israël.

Alors que les efforts pour libérer les otages s’éternisent, les proches ont également exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que les captifs du Hamas soient blessés lors de l’intensification des bombardements israéliens sur Gaza.

“Nous avons exigé sans équivoque que l’action militaire tienne compte du sort des otages et des disparus, et que toute décision envisagée tienne compte du bien-être de nos proches”, a déclaré Gonen au nom des familles.

Netanyahu a été interrogé sur un tel accord lors de sa conférence de presse de samedi et a reconnu avoir discuté de cette option avec les familles.

« Je pense que développer ce point ne nous aidera pas à atteindre notre objectif. Lors de la rencontre avec les familles, je me suis senti émotionnellement impuissant », a-t-il déclaré.