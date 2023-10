Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses pour un message dans lequel il accusait les services de sécurité du pays de ne pas avoir anticipé l’attaque du Hamas le 7 octobre, affirmant qu’il avait « tort » de faire de tels commentaires à un moment où l’unité est primordiale.

Dans une publication sur les réseaux sociaux samedi soir, Netanyahu s’en est pris à ses propres services de renseignement, affirmant qu’ils n’avaient pas réussi à l’avertir d’une attaque imminente du Hamas et lui ont plutôt assuré que le groupe était « dissuadé ».

« À aucun moment et à aucun moment un avertissement n’a été donné au Premier ministre Netanyahu concernant les intentions de guerre du Hamas », a écrit Netanyahu dans le message désormais supprimé sur X, anciennement Twitter. « Au contraire, tous les responsables de la sécurité, y compris le chef des renseignements militaires et le chef du Shin Bet, ont estimé que le Hamas était dissuadé et intéressé par un arrangement. »

« Les dirigeants font preuve de responsabilité »

Ces remarques ont rapidement suscité de vives réprimandes de la part des autres dirigeants israéliens, y compris des alliés de Netanyahu, qui ont déclaré que le moment était venu de s’unir plutôt que de pointer du doigt.

« Lorsque nous sommes en guerre, les dirigeants doivent faire preuve de responsabilité, décider de faire les bonnes choses et renforcer les forces », a déclaré Benny Gantz, ancien ministre de la Défense qui a rejoint le cabinet de guerre de Netanyahu après l’attaque.

« Toute autre action ou déclaration porte atteinte à la capacité du peuple à se tenir debout et à sa force. Le Premier ministre doit retirer sa déclaration.

Yair Lapid, leader de l’opposition et ancien Premier ministre, a accusé Netanyahu de franchir « une ligne rouge » et de saper l’armée.

Netanyahu a rapidement supprimé le message controversé et s’est excusé d’avoir sapé ses services de sécurité dans une déclaration ultérieure, garantissant qu’ils avaient son « plein soutien ».

« Les choses que j’ai dites… n’auraient pas dû être dites et je m’en excuse », a écrit Netanyahu sur X. « J’apporte mon plein soutien à tous les chefs des services de sécurité… Ensemble, nous gagnerons. »

Oui. מסיבת העיתונאים לא היו צריכים להיאמר ואני מתנ צל על כך. אני נותן גיבוי מלא לכל ראשי זרועות הביטחון. אני מחזק את הרמטכ״ל ואת מפקדי וחיילי צה״ל שנמצאים בחזית ונלחמים על Oui. C’est vrai. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) 29 octobre 2023

Alors que les chefs de l’armée et des renseignements israéliens ont reconnu leurs lacunes avant l’attaque, Netanyahu a esquivé ses responsabilités, créant un fossé grandissant entre lui et les départements.

Netanyahu a déclaré qu’il serait temps de poser des questions difficiles, y compris à lui-même, après la guerre.





La réponse de Netanyahu a ajouté aux inquiétudes du public selon lesquelles il donne la priorité à ses intérêts politiques plutôt qu’à la sécurité nationale, alors qu’il se bat contre un procès pour corruption qui pourrait menacer son pouvoir.

“[Netanyahu] “Il ne s’intéresse pas à la sécurité, ni aux otages, mais seulement à la politique”, a déclaré le député d’opposition Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense de Netanyahu, dans une interview à la radio.

La correspondante d’Al Jazeera, Sara Khairat, a déclaré que la « guerre des mots » publique de Netanyahu avec son cabinet survient alors qu’il subit de plus en plus de critiques pour ne pas reconnaître les échecs du gouvernement.

“De façon intéressante, [Netanyahu] s’est excusé pour les tweets… mais n’a pas encore, malgré les critiques, présenté ses excuses ni assumé la responsabilité de ne pas avoir pu empêcher l’attaque, à un moment où le gouvernement d’unité est censé être uni », a déclaré Khairat depuis l’Ouest occupé. Banque.

« Deuxième phase » de la guerre

L’affrontement public entre Netanyahu et ses unités de renseignement survient alors qu’Israël entame ce qu’il a qualifié de « deuxième phase » de sa guerre dans la bande de Gaza, avec de nouvelles incursions terrestres s’ajoutant aux bombardements aériens incessants.

« Nous n’en sommes qu’au début », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse. « Nous détruirons l’ennemi au-dessus et sous terre. »

Israël frappe Gaza depuis trois semaines en réponse à une attaque surprise du Hamas sur le territoire israélien qui a tué 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils. Les frappes aériennes israéliennes ont tué 8 000 Palestiniens, pour la plupart des civils et de nombreux enfants, et décimé une grande partie des infrastructures de l’enclave.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a renouvelé dimanche ses appels à une “pause humanitaire” dans la guerre, affirmant que la situation à Gaza devenait “de plus en plus désespérée d’heure en heure”.

Dimanche, des milliers de Palestiniens ont pris d’assaut les entrepôts des Nations Unies pour obtenir de la nourriture et des produits de première nécessité en signe de désespoir. Israël a déclaré qu’il autoriserait davantage de camions d’aide à entrer dans l’enclave palestinienne.