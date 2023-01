Netanyahu s’envole pour la Jordanie pour une rencontre surprise avec le roi

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a effectué mardi un voyage surprise en Jordanie pour rencontrer le roi Abdallah II, sa première visite depuis sa prise de pouvoir à la tête du gouvernement israélien le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux de l’histoire.

La rare rencontre entre les dirigeants, qui entretiennent depuis longtemps une relation difficile, survient alors que les frictions augmentent entre les voisins au sujet du nouveau gouvernement ultranationaliste israélien, qui a pris ses fonctions à la fin de l’année dernière. Les pourparlers ont porté sur le statut d’un lieu saint contesté dans la vieille ville de Jérusalem, sacré pour les juifs et les musulmans, a suggéré le communiqué officiel de la Jordanie.

La cour royale de Jordanie a déclaré que le roi avait exhorté Israël à respecter le statu quo dans l’enceinte sacrée, que les musulmans appellent le sanctuaire noble et les juifs le mont du Temple.

En vertu d’un arrangement qui a prévalu pendant des décennies sous la tutelle de la Jordanie, les Juifs et les non-musulmans sont autorisés à se rendre à certaines heures mais ne peuvent pas y prier. Les nationalistes religieux, y compris les membres de la nouvelle coalition au pouvoir en Israël, ont de plus en plus visité le site et y ont exigé des droits de prière égaux pour les Juifs, exaspérant les Palestiniens et les musulmans du monde entier.

Le complexe – le troisième site le plus sacré de l’Islam – se trouve sur un vaste plateau abritant également l’emblématique Dôme doré du Rocher.

Lors de la réunion de mardi, le roi Abdallah II a également poussé Israël à “cesser ses actes de violence” qui sapent les espoirs d’un éventuel règlement pacifique du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, a ajouté le gouvernement jordanien, réaffirmant son soutien à une solution à deux États. La nouvelle coalition israélienne s’est engagée à étendre les colonies juives en Cisjordanie occupée et même à annexer le territoire – ce qui rendrait un futur État palestinien indépendant non viable.

Le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il avait discuté des “questions régionales” et de la sécurité et de la coopération économique avec la Jordanie, un allié régional clé. Le traité jordanien de 1994 normalisant les relations avec Israël a produit une paix au mieux glaciale entre les pays. Netanyahu a assuré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas eu de changement dans le statu quo sur le site.

Le gouvernement jordanien a déjà convoqué l’ambassadeur d’Israël à Amman à deux reprises au cours du mois dernier depuis que le nouveau gouvernement israélien a pris ses fonctions – les deux fois après un incident dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Plus tôt ce mois-ci, le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a effectué une visite provocatrice sur le site, suscitant les condamnations de la Jordanie et du monde arabe. La Jordanie a également protesté auprès d’Israël après que la police israélienne a brièvement empêché l’ambassadeur jordanien d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa, décriant cette décision comme un affront inhabituel au rôle de gardien de la Jordanie.

Le complexe est administré par les autorités religieuses jordaniennes dans le cadre d’un accord non officiel après qu’Israël a pris Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Israël est responsable de la sécurité sur le site. En raison du rôle de la Jordanie et de l’importance du site pour les musulmans du monde entier, tout ce qui se passe sur le site a des implications régionales.

Isabel Debré, Associated Press