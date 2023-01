Netanyahu s’engage à “renforcer” les implantations en Cisjordanie après des attentats | Nouvelles du monde

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il prévoyait de “renforcer les colonies” en Cisjordanie en réponse à deux fusillades qui ont fait sept morts et cinq blessés.

L’annonce de M. Netanyahu menace d’aggraver encore les tensions après l’un des mois les plus sanglants en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis plusieurs années.

Lors de la première attaque, un tireur palestinien a tué sept personnes lorsqu’il a ouvert le feu devant une synagogue à Neve Yaakov à Jérusalem-Est vendredi.

Quelques heures plus tard, deux personnes ont été blessées lorsque un garçon palestinien de 13 ans a ouvert le feu sur un groupe de cinq civils samedi.

Celui de M. Netanyahu Le bureau a déclaré que le cabinet de sécurité du pays avait accepté de boucler le domicile du tireur de vendredi avant sa démolition.

Le bureau de la sécurité prévoit également d’annuler les prestations de sécurité sociale et de santé pour les familles des assaillants, d’intensifier les efforts pour collecter les armes illégales et de faciliter l’obtention d’armes pour les Israéliens.

L’annonce de M. Netanyahu a également déclaré qu’Israël prendrait de nouvelles mesures pour “renforcer les colonies” cette semaine.

Cependant, il n’a donné aucun autre détail.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Washington.

L’administration Biden, qui a condamné la fusillade de vendredi, s’oppose à la construction de colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie – terres recherchées par les Palestiniens pour un futur État.

Le sujet est susceptible d’être à l’ordre du jour alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken arrive lundi pour des entretiens avec des responsables israéliens et palestiniens.

Cela survient alors que M. Netanyahu pourrait subir des pressions de la part de membres de son gouvernement, un ensemble de politiciens religieux et ultranationalistes, pour qu’il prenne des mesures encore plus dures.

De telles mesures pourraient risquer de déclencher davantage de violence et potentiellement entraîner le groupe militant du Hamas à Gaza.

Image:

Les forces israéliennes travaillent sur les lieux de la fusillade à Neve Yaakov



Les tirs du week-end ont suivi un raid israélien meurtrier en Cisjordanie jeudi qui a tué neuf Palestiniens, pour la plupart des militants.

En réponse, des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, déclenchant une série de frappes aériennes israéliennes en réponse.

Au total, 32 Palestiniens ont été tués dans les combats ce mois-ci.

On ne sait toujours pas si les mesures israéliennes seront efficaces.

Les assaillants palestiniens dans les fusillades du week-end semblent avoir agi seuls et ne faisaient pas partie de groupes militants organisés.

La fusillade de vendredi a fait sept morts parmi les Israéliens, dont un garçon de 14 ans. et trois blessés avant que le tireur ne soit tué par la police.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre des Israéliens en 15 ans.

En réponse à la fusillade, la police israélienne a intensifié ses activités dans tout Jérusalem-Est et a déclaré avoir arrêté 42 personnes, dont des membres de la famille, qui étaient liées au tireur.

Mais plus tard samedi, un garçon palestinien de 13 ans a ouvert le feu ailleurs à Jérusalem-Est, blessant un Israélien et son fils, âgés de 47 et 23 ans, ont indiqué les ambulanciers. Tous deux étaient pleinement conscients et dans un état modéré à grave à l’hôpital, ont ajouté les médecins.

Alors que la police se précipitait sur les lieux, deux passants avec des armes sous licence ont tiré et maîtrisé l’agresseur de 13 ans, a indiqué la police. Les agents ont confisqué son arme de poing et ont emmené l’adolescent blessé à l’hôpital.

Image:

Un policier israélien sécurise les lieux après qu’un garçon de 13 ans a ouvert le feu. Photo : AP



Les deux assaillants palestiniens à l’origine des tirs de vendredi et samedi venaient de Jérusalem-Est.

Les résidents palestiniens de Jérusalem-Est ont le statut de résident permanent, ce qui leur permet de travailler et de se déplacer librement dans tout Israël, mais ils souffrent de services publics médiocres et ne sont pas autorisés à voter aux élections nationales.

Les droits de résidence peuvent être supprimés s’il s’avère qu’un Palestinien vit en dehors de la ville pendant une période prolongée ou dans certains cas de sécurité.

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Les Palestiniens recherchent les trois domaines pour un futur État indépendant.

Israël a annexé Jérusalem-Est dans une étape qui n’est pas internationalement reconnue et considère la ville entière comme sa capitale indivise.