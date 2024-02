Netanyahu s’engage à poursuivre l’offensive sur Rafah alors que les pourparlers de cessez-le-feu se poursuivent | Guerre Israël-Gaza

Les négociations impliquant plusieurs pays et délégations de haut niveau sur un accord de cessez-le-feu à Gaza sont entrées dans leur deuxième journée dans la capitale égyptienne, Le Caire, alors que les médiateurs peinent à progresser face à la menace d’une offensive israélienne sur Rafah, le dernier lieu de paix relative du territoire palestinien. sécurité.

Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre une offensive, mais seulement après que les civils soient autorisés à quitter les « zones de combat ».

Le Premier ministre israélien n’a pas précisé où les civils piégés seraient autorisés à aller, ni quelles garanties, le cas échéant, seraient mises en place pour les protéger. Plus d’un million de Palestiniens se réfugient dans la ville.

Le coordinateur des opérations de secours de l’ONU, Martin Griffiths, a prévenu qu’une offensive «pourrait conduire à un massacre à Gaza» et lors d’un appel téléphonique avec Netanyahu, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le bilan des morts à Gaza était « intolérable » et a insisté sur le fait que l’offensive israélienne « doit cesser ».

Entre-temps, les efforts diplomatiques se sont poursuivis, dans le but de sauver un nouvel accord de prise d’otages et de cessez-le-feu qui empêcherait l’offensive. Des représentants du groupe militant palestinien Hamas étaient attendus mercredi au Caire et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, est arrivé pour sa première visite en Égypte après plus d’une décennie de tensions entre les puissances régionales à propos du soutien aux Frères musulmans. Erdoğan a déclaré que les discussions avec le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi, arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2013, se concentreraient sur l’offensive israélienne à Gaza.

Mardi, Israël a pris la décision de dernière minute d’envoyer une délégation conduite par ses chefs du renseignement, David Barnea du Mossad et Ronen Bar du Shin Bet, pour rencontrer les médiateurs américains, égyptiens et qatariens.

Le directeur de la CIA, William Burns, a rejoint le directeur du renseignement égyptien, Abbas Kamel, et le premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pour une journée de discussions que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a qualifiée de « constructive ». , bien que le service d’information de l’État égyptien ait déclaré qu’il s’était conclu sans aucune avancée significative.

Ce cycle de négociations, visant à un cessez-le-feu prolongé et à un deuxième échange d’otages et de prisonniers après une trêve réussie d’une semaine fin novembre, devrait durer jusqu’à vendredi.

Le nombre de prisonniers palestiniens que le Hamas libérerait en échange des Israéliens qu’il détient à Gaza reste le principal point de friction dans les négociations, selon le site de médias israélien Walla, citant des responsables américains et israéliens anonymes. Le rapport indique que l’Égypte et le Qatar tentent d’amener le Hamas à reconsidérer sa position, ajoute le média.

« À l’heure actuelle, nous avons libéré 112 de nos otages grâce à une combinaison de fortes pressions militaires et de négociations difficiles », a déclaré Netanyahu dans un communiqué mercredi soir.

« C’est aussi la clé pour libérer davantage de nos otages… J’insiste pour que le Hamas abandonne ses exigences délirantes. Quand ils le feront, nous pourrons avancer.

Plus tard, le Premier ministre a déclaré sur son compte Telegram : « Nous nous battrons jusqu’à la victoire complète et cela inclut également une action puissante à Rafah, après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat. »

La déclaration ne précise pas où les personnes piégées à Gaza étaient censées aller. La majeure partie de la bande de Gaza a été dévastée par les bombardements et est inhabitable.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré : « Si les plans de guerre prévoient l’évacuation de la population avant de telles hostilités, il est essentiel qu’ils tiennent compte de la réalité d’un nombre massif de personnes se déplaçant sur des routes endommagées par les bombes, au-delà des décombres. des bâtiments détruits et des zones contaminées par des armes non explosées.

« Les évacuations doivent garantir que les civils arrivent en toute sécurité et bénéficient de conditions satisfaisantes d’hygiène, de santé, de sécurité et de nutrition, et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés.

Mercredi, sur l’autre frontière d’Israël en temps de guerre, une attaque à la roquette sur le nord d’Israël depuis le Liban aurait tué une personne et blessé sept personnes, ce qui a conduit Israël à mener des frappes aériennes de représailles qui ont tué quatre personnes, dont deux enfants.

Le groupe militant libanais Hezbollah et Israël ont échangé des tirs presque quotidiennement depuis le début de la guerre à Gaza, bien que la milice soutenue par l’Iran n’ait pas immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque à la roquette de mercredi.

Dans toute la région, la crainte est palpable que le temps presse pour négocier une trêve qui apporterait un soulagement indispensable aux 2,3 millions d’habitants du territoire assiégé, rendrait à leurs proches les quelque 130 otages israéliens toujours détenus par le Hamas et empêcherait la que la guerre ne dégénère en un conflit plus vaste.

Dans une intervention inhabituelle, le président de l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie, Mahmoud Abbas, a exhorté mercredi le Hamas à accepter rapidement un accord pour éviter des « conséquences désastreuses ».

“Nous appelons le mouvement Hamas à conclure rapidement un accord sur les prisonniers, pour épargner à notre peuple palestinien la calamité d’un autre événement catastrophique aux conséquences désastreuses, non moins dangereux que la Nakba de 1948”, a déclaré le dirigeant autocratique de 88 ans. faisant référence à l’expulsion massive des Palestiniens de leurs foyers après la création d’Israël en 1948.

Des gens se tiennent mercredi devant leurs tentes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Photographie : Saïd Khatib/AFP/Getty Images

Les conditions à Gaza sont déjà catastrophiques. La guerre d’Israël contre ce petit territoire côtier, qui en est maintenant à son cinquième mois, a été déclenchée par l’offensive sans précédent du Hamas du 7 octobre de l’année dernière, au cours de laquelle environ 1 140 personnes ont été tuées et 250 autres enlevées comme monnaie d’échange.

L’offensive israélienne a tué plus de 28 000 personnes, déplacé plus de 85 % de la population et réduit en ruines plus de la moitié des infrastructures de Gaza. Selon l’ONU, 10 % des enfants de moins de cinq ans présentent désormais des signes de malnutrition aiguë. Les livraisons de nourriture et autres aides qui arrivent dans la bande sont régulièrement assaillies par des personnes désespérées ou saisies par le Hamas ou des groupes criminels organisés, disent les habitants.

Le Caire s’est inquiété du fait qu’une poussée israélienne vers Rafah pourrait forcer les Palestiniens à fuir vers le Sinaï. Les gouvernements arabes, en particulier ceux de Jordanie, craignent également qu’une offensive sur Rafah, qui pourrait se prolonger pendant le mois sacré du Ramadan, ne déclenche des troubles explosifs en Cisjordanie.

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas a déclaré qu’environ 100 personnes avaient été tuées dans les frappes aériennes et les bombardements israéliens à Rafah et Khan Younis, juste au nord, au cours des dernières 24 heures. À Khan Younis, de violents combats de rue se sont poursuivis, poussant les Palestiniens réfugiés dans l’hôpital principal à commencer à partir. Les résidents ont déclaré que les tirs de tireurs isolés à l’hôpital Nasser avaient tué et blessé de nombreuses personnes ces derniers jours.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré dans un communiqué : « Tsahal continuera d’opérer conformément au droit international contre le Hamas – qui s’encastre cyniquement dans les hôpitaux et les infrastructures civiles – et continuera d’opérer pour faire la distinction entre la population civile et le Hamas. les terroristes.”

Dans une publication sur Instagram montrant un flux constant de personnes quittant le complexe médical mercredi, le Dr Khaled al-Serr, chirurgien à Nasser, a déclaré : « J’écris ceci avec des larmes et de la déception… Mon cœur est brisé, je ne me sentais pas [this] tristesse lorsque l’armée israélienne a bombardé ma maison. On peut lire une question sur ces visages… Où devons-nous aller ?

Il est largement admis que Netanyahu ralentit les négociations de cessez-le-feu et prône une offensive sur Rafah parce qu’il est susceptible d’être évincé de ses fonctions lors de nouvelles élections à la fin de la guerre. Le dirigeant de longue date fait face à plusieurs procès pour corruption en cours.

Le rejet par Israël de la contre-proposition de cessez-le-feu du Hamas présentée la semaine dernière semble avoir encore détérioré les relations entre Netanyahu et Washington.

Les États-Unis ont fourni des fournitures militaires cruciales et une couverture diplomatique à la guerre d’Israël, mais Joe Biden semble avoir perdu patience face au bilan colossal des morts à Gaza.

Les proches des otages israéliens restants ont également imploré leur gouvernement de faire davantage pour libérer leurs proches.

« Le temps presse… Chaque jour passé à attendre signifie que davantage d’otages mourront. Les familles d’otages appellent Netanyahu à ne pas s’aliéner ses alliés américains et à revenir à la table des négociations pour mettre en œuvre un accord, la seule voie viable vers la libération de tous les otages », indique un communiqué du forum des familles.

Mercredi, des dizaines d’anciens prisonniers libérés et des membres de leurs familles se sont également rendus au tribunal pénal international de La Haye, où ils ont exhorté les procureurs à inculper et à demander l’arrestation des dirigeants du groupe militant.