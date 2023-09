Netanyahu s’engage à construire un mur anti-migrants

Le dirigeant israélien a confirmé son intention de construire une barrière le long de la frontière orientale du pays.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à construire un autre mur frontalier – cette fois le long de la frontière orientale du pays avec la Jordanie – pour empêcher l’entrée des migrants. « les Infiltrés » dans un contexte de tensions croissantes liées à l’afflux de demandeurs d’asile africains.

« Nous avons érigé une clôture à notre frontière sud (l’Égypte) et stoppé l’infiltration vers Israël depuis là. » Netanyahu a déclaré dans un déclaration le dimanche. « Nous avons ainsi stoppé plus d’un million d’infiltrés venus d’Afrique, qui auraient détruit notre pays. Nous allons maintenant construire une clôture à notre frontière orientale (Jordanie) et veiller à ce qu’il n’y ait aucune infiltration à partir de là. »

Le dirigeant israélien a publié sa déclaration après avoir convoqué une réunion spéciale de ses ministres en réponse à une émeute massive impliquant des migrants érythréens samedi à Tel Aviv. Il a appelé ses ministres à préparer de nouveaux plans pour expulser non seulement les ressortissants étrangers impliqués dans les violences de ce week-end, mais également d’autres migrants africains.

Le gouvernement de Netanyahu nie le statut de réfugié à la plupart des demandeurs d’asile africains, les qualifiant de « des infiltrés illégaux ». Le pays accueillerait environ 25 000 migrants, dont 18 000 originaires d’Érythrée. Beaucoup d’entre eux sont entrés illégalement en Israël en traversant la péninsule égyptienne du Sinaï. Le mur frontalier sud d’Israël a été achevé en décembre 2013, ce qui a entraîné une forte réduction de l’immigration clandestine dans le pays.

« Nous protégerons nos frontières » Netanyahu a proclamé dimanche. « Nous protégerons notre pays. »

Le Premier ministre a appelé à « mesures sévères » contre les groupes rivaux de migrants érythréens qui se sont battus samedi à Tel-Aviv. Plus de 150 personnes ont été blessées et les émeutiers ont brisé des vitrines et endommagé des voitures en brandissant des matériaux de construction et des pierres, selon les médias. Des dizaines de policiers ont également été blessés.

Le gouvernement israélien a achevé une barrière de 21 milles entre le sud d’Israël et la Jordanie en mai 2018. Le nouveau projet étendra cette clôture vers le nord le long de la frontière orientale.