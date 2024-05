Netanyahu s’en prend au procureur « voyou » de la CPI après une demande de mandat d’arrêt

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué mercredi la Cour pénale internationale (CPI) pour sa décision en début de semaine de demander des mandats d’arrêt contre de hauts responsables israéliens et du Hamas.

Karim Khan, le procureur en chef de la CPI, a annoncé qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre Netanyahu, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre les hauts responsables du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh.

« C’est scandaleux », a déclaré Netanyahu à l’animateur de Fox News, Sean Hannity. « C’est un procureur voyou qui est devenu fou. Il veut diaboliser le seul et unique État juif et la seule démocratie du Moyen-Orient, et c’est à la fois faux et dangereux. »

Khan a accusé Netanyahu et Gallant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Il a allégué sept crimes commis par de hauts responsables israéliens, dont « la famine des civils comme méthode de guerre », « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile » et le « meurtre volontaire ».

Netanyahu a critiqué la CPI pour avoir demandé des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens et du Hamas en même temps, arguant qu’il y avait une tentative de créer une « fausse symétrie » entre les « dirigeants démocratiquement élus d’Israël et les tyrans terroristes du Hamas ».

Il a ajouté que la décision de la CPI équivaudrait à demander des mandats d’arrêt contre Winston Churchill, le président Franklin D. Roosevelt et Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale ou le président George W. Bush et Oussama ben Laden pendant la guerre contre le terrorisme.

Israël a lancé sa guerre après les militants du Hamas tué brutalement 1 200 personnes, dont la plupart étaient des civils, et en ont enlevé environ 250 autres à Gaza, selon l’Associated Press.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre les morts de civils et de combattants, a déclaré que plus de 35 000 Palestiniens ont été tués pendant la guerre.

Président Biden a rejeté la demande de la CPI pour des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens, affirmant qu’il n’y a « aucune équivalence – aucune – entre Israël et le Hamas ».

« Il est clair qu’Israël veut faire tout ce qu’il peut pour assurer la protection des civils », a déclaré Biden.

Il a ajouté : « Contrairement aux allégations contre Israël formulées par la Cour internationale de Justice, ce qui se passe n’est pas un génocide. Nous rejetons cela. Nous serons toujours aux côtés d’Israël et des menaces contre sa sécurité. »

Netanyahu a également critiqué la CPI pour avoir prétendu qu’Israël affamait les civils palestiniens.

Khan a déclaré dans un communiqué que depuis le 8 octobre, Israël a imposé un « siège total » de Gaza qui impliquait la fermeture de trois points de passage frontaliers qui « restreignent arbitrairement[ed] le transfert de fournitures essentielles – notamment de nourriture et de médicaments – via les postes frontières après leur réouverture.

« Le siège comprenait également la coupure des conduites d’eau transfrontalières entre Israël et Gaza – la principale source d’eau potable des Gazaouis – pendant une période prolongée à compter du 9 octobre 2023, ainsi que la coupure et l’entrave de l’approvisionnement en électricité depuis au moins le 8 octobre 2023 jusqu’à aujourd’hui. Cela s’est produit parallèlement à d’autres attaques contre des civils, notamment ceux qui faisaient la queue pour obtenir de la nourriture ; partie.

Netanyahu a qualifié cette accusation de « paquet de mensonges » et de « fausse ».

« Nous avons envoyé 20 000 camions, soit 500 000 tonnes de nourriture et de médicaments. Le prix de la nourriture à Gaza a chuté parce que les marchés ne mentent pas », a-t-il expliqué à Hannity. « Les gens reçoivent environ 3 000 calories par jour, contre 2 000 nécessaires. C’est un tas de bêtises. »

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a déclaré que le Congrès revoir ses options pour répondre à la décision de la CPI, y compris la possibilité de sanctions.

Un panel de trois juges de la CPI doit décider dans les mois à venir s’il convient d’accorder les mandats d’arrêt contre Netanyahu, Gallant, Sinwar, Deif et Haniyeh.