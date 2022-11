Netanyahu semble prêt à revenir au pouvoir en Israël après la cinquième élection

JÉRUSALEM – L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semblait sur le point de revenir au pouvoir mercredi après une cinquième élection générale sans précédent en moins de quatre ans, mardi, qui a donné à son parti Likoud, et à d’autres qui lui sont fidèles, une faible majorité au parlement du pays, la Knesset. .

Une victoire du dirigeant israélien le plus ancien, qui a été évincé par l’opposition il y a plus d’un an, signifie qu’il sera désormais en mesure de former une coalition stable et idéologiquement alignée, que les critiques qualifient déjà de gouvernement le plus à droite d’Israël. 74 ans d’histoire. Avec plus de quatre-vingt-dix pour cent des votes comptés, il semble que le chef du Likud sera invité à former le prochain gouvernement.

Dans son discours de célébration alors que les résultats devenaient plus clairs, Netanyahu a remercié ceux qui l’ont soutenu et a qualifié la victoire de “vote de confiance massif du public israélien”. Il a également déclaré qu’il formerait une coalition avec le “camp national”, un ensemble de partis religieux de droite controversés et de partis juifs ultra-orthodoxes qui se sont engagés à se joindre à lui pour former un gouvernement fort et stable.

LES COMPLOTS DE NETANYAHU REVIENNENT ALORS QUE LES ISRAÉLIENS VOTENT POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

“La façon dont je vois les choses, c’est que c’est la plus grande victoire politique que Netanyahu ait jamais remportée, au moins depuis sa première victoire en 1996 et au moins en termes de chiffres”, a déclaré Aviv Bushinsky, commentateur politique et ancien chef de cabinet de Netanyahu, a déclaré dans une interview avec des journalistes.

Dans les jours qui ont précédé le vote, Netanyahu a parcouru le pays de long en large pour exhorter le public israélien à aller voter après que les prédictions de fatigue et d’apathie du public aient suggéré qu’il y aurait un faible taux de participation aux urnes. Son travail acharné a semblé porter ses fruits mardi, les chiffres officiels montrant que les schémas de vote israéliens étaient les plus élevés en 20 ans et que bon nombre de ceux qui ont voté venaient de la droite de la carte politique.

La montée en puissance d’un conglomérat nationaliste d’extrême droite autrefois marginalisé de partis unis sous la bannière du sionisme religieux lui a également donné un coup de pouce massif. La faction, qui semble en passe de devenir le troisième plus grand parti à la Knesset, est désormais le faiseur de roi potentiel de cette élection avec le pouvoir de couronner Netanyahu Premier ministre.

ÉLECTION EN ISRAËL : LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES MONTRENT NETANYAHU SUR LE POINT DE RETOURNER AU POUVOIR

Deux membres éminents du sionisme religieux sont Bezalel Smotrich, ancien ministre des Transports du précédent gouvernement de Netanyahu, et Itamar Ben-Gvir, avocat au casier judiciaire et disciple du regretté rabbin américain et membre du parlement Meir Kahana. Kahana a été assassiné par un terroriste à New York en 1990. Les deux hommes ont suscité la controverse en Israël et à l’étranger pour leurs opinions extrémistes, en particulier envers la population arabe d’Israël et sur les plans de réforme du système judiciaire du pays, qu’ils prétendent être corrompu, biaisé et loin trop puissant.

Alors que le système parlementaire israélien signifie qu’aucun parti politique ne peut remporter une élection d’emblée, le plus grand parti est généralement celui qui a la première chance d’essayer de former une coalition avec d’autres factions. C’est un puzzle compliqué de petits partis qui s’alignent généralement sur des idéologies similaires.

Cependant, Netanyahu, qui est également impliqué dans un procès pénal très médiatisé pour abus de confiance, corruption et fraude, a eu du mal au cours des quatre dernières années à constituer une coalition idéologiquement alignée, car nombre de ses alliés traditionnels ont refusé d’ignorer ses déboires judiciaires.

ÉLECTION EN ISRAËL : LES DIVISIONS S’APPROFONDISSANT, LES ISRAELIS DECIDERONT SI NETANYAHU DOIT RETOURNER AU POUVOIR

Maintenant, cependant, Netanyahu a la possibilité de s’allier au sionisme religieux, ce qu’il s’est engagé à faire tout au long de sa campagne, malgré les inquiétudes soulevées par les partisans d’Israël aux États-Unis, y compris l’administration du président Biden.

Gayil Talshir, un expert en sciences politiques qui dirigeait auparavant le Centre de formation supérieure à l’École de politique publique et de gouvernement de l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré que la montée du parti du sionisme religieux dans la politique israélienne était cruciale et similaire à ce qui a s’est produit dans certains pays d’Europe.

“Nous appelons cela du populisme au pouvoir et ce qui se passe, c’est que le parti au pouvoir finit par adopter le type d’idéologie conservatrice nationale qui pousse son idéologie vers la droite”, a-t-elle déclaré.

“Ce que nous avons vu avec les élections d’hier, c’est la montée d’un parti d’extrême droite en Israël, comme nous le savons dans d’autres démocraties nationales en Europe et je pense que cela fera désormais partie intégrante de la politique israélienne”, a déclaré Talshir. Cela ne va pas disparaître même lorsque Netanyahu, qui a 73 ans, quittera enfin la politique israélienne.”