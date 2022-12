Netanyahu se rapproche du pouvoir avec un nouveau président du Parlement

JERUSALEM (AP) – Le parlement israélien a élu mardi un nouveau président étroitement lié au probable prochain Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, ouvrant la voie à une vague de nouvelles lois controversées pour apaiser les partenaires de coalition attendus de l’ancien chef.

L’élection du législateur Yariv Levin à la présidence intervient alors que Netanyahu poursuit les négociations pour former un gouvernement de coalition après les élections du mois dernier. Avec ses partenaires religieux et ultranationalistes, Netanyahu est sur le point de diriger ce qui devrait être le gouvernement israélien le plus à droite de tous les temps.

Les partenaires de Netanyahu ont fait des demandes qui, selon les critiques, donnent trop de pouvoir aux législateurs extrémistes et pourraient mettre en péril les fondamentaux démocratiques du pays, notamment des réformes radicales du système judiciaire du pays.

En tant que président, Levin, un proche confident de Netanyahu, devrait ouvrir la voie aux votes dans les prochains jours sur une législation cruciale jugée nécessaire pour faire fusionner la coalition.

Parmi ceux-ci, un vote pour modifier une loi qui ouvrirait la voie au partenaire clé de la coalition de Netanyahu, Aryeh Deri, pour devenir ministre. En vertu de la loi, Deri est légalement interdit de le faire en raison d’une condamnation en probation cette année pour des infractions fiscales. Les critiques disent que cette décision enfreint les règles pour accommoder un condamné et pourrait encourager la corruption parmi les politiciens.

Deux autres textes législatifs ouvriront la voie à deux autres partenaires probables de la coalition – les ultranationalistes Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir – qui se verront accorder des pouvoirs plus importants sur l’entreprise de colonisation juive de Cisjordanie et sur la police, respectivement.

Netanyahu, qui est jugé pour corruption dans une série de scandales impliquant de puissants magnats des médias et de riches associés, a été généreux envers ses alliés politiques parce qu’ils soutiennent des réformes juridiques majeures qui pourraient geler ou annuler son procès.

Les critiques disent que de telles mesures mettront en danger les fondements démocratiques d’Israël. Netanyahu nie tout acte répréhensible.

Le parti Likud de Netanyahu et ses partenaires ultra-orthodoxes et d’extrême droite ont remporté la majorité des sièges à la Knesset, ou parlement, lors des élections du 1er novembre, les mettant en position de former un nouveau gouvernement.

Tia Goldenberg, l’Associated Press