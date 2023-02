Netanyahu se propose comme médiateur Russie-Ukraine

Le dirigeant israélien a déclaré à CNN qu’il était prêt à négocier un accord de paix entre Moscou et Kiev s’il lui était demandé d’intervenir

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a laissé entendre qu’il pourrait être disposé à négocier des négociations de paix pour aider à résoudre la crise russo-ukrainienne – si l’administration du président américain Joe Biden ne s’y oppose pas.

“Si toutes les parties concernées me le demandent, j’y réfléchirai certainement, mais je ne m’impose pas”, Netanyahu a déclaré mardi dans une interview à CNN. « Je suis là depuis assez longtemps pour savoir qu’il doit y avoir un temps mûr et des circonstances mûres. S’ils surviennent, j’y réfléchirai certainement.

Netanyahu est revenu au pouvoir en tant que dirigeant israélien fin décembre, entamant son sixième mandat de Premier ministre après avoir terminé son dernier retour politique. Il a déclaré à l’animateur de CNN Jake Tapper qu’on lui avait demandé de servir de médiateur au début du conflit russo-ukrainien l’année dernière, mais il n’a pas envisagé l’offre car il n’était pas Premier ministre à l’époque. Il a refusé de dire qui lui avait demandé de servir de médiateur entre Kiev et Moscou.

“J’ai dit, eh bien, j’ai une règle, un premier ministre à la fois, comme un président à la fois”, Netanyahu a déclaré, ajoutant qu’il considérait la demande comme non officielle et n’avait pas poursuivi l’affaire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait un tel rôle maintenant, il s’est reporté à Washington en disant: “Si les deux parties me le demandent, et franchement, si les États-Unis me le demandent, parce que je pense, vous savez, vous ne pouvez pas avoir trop de cuisiniers dans la cuisine.”

Lire la suite Les efforts de paix turcs en Ukraine méritent le prix Nobel – hongrois FM

Un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré le mois dernier que Netanyahu pourrait être un bon choix en tant que courtier de la paix. « Je ne doute pas que Netanyahu puisse être un médiateur efficace puisqu’il comprend précisément ce que sont les guerres modernes et quelle est l’essence de la médiation dans ces conditions », a déclaré le conseiller présidentiel Mikhail Podoliak à i24 News.

Netanyahu a une riche expérience des conflits prolongés, ayant occupé des fonctions électives pendant quatre décennies au milieu de conflits incessants avec les Palestiniens. Il a dit que, bien qu’il considère la crise ukrainienne comme une énorme préoccupation pour le monde, il est également troublé par le programme nucléaire iranien.

“Nous avons notre propre arrière-cour à gérer”, dit Netanyahu. “Je pense que c’est d’une importance monumentale parce que je pense que la paix du monde est en jeu, comme je pense que la paix du monde est en jeu avec l’Iran obtenant des armes nucléaires.”