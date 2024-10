Netanyahu se dispute avec Macron sur les origines d’Israël — RT World News

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a riposté au président français Emmanuel Macron après avoir été irrité par ses propos sur la fondation de l’État juif.

Macron aurait déclaré mardi aux ministres français lors d’une réunion que « Netanyahu ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU » faisant référence à la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1947 sur le plan de partition de la Palestine en États juifs et arabes.

Macron, dont les propos ont été cités par un participant à la réunion qui s’est entretenu avec l’AFP, aurait ajouté que « Ce n’est pas le moment de rompre avec les décisions de l’ONU. » Il faisait apparemment référence à l’incursion israélienne contre les militants du Hezbollah au Liban, malgré les appels répétés de l’ONU à cesser les hostilités, notamment après que des soldats de la paix de l’ONU ont été blessés dans la région.

Netanyahu a répliqué aux propos de Macron, insistant sur le fait que son pays a été créé avec le « sang » des troupes israéliennes dans la guerre israélo-arabe de 1948. Le conflit a éclaté après que les Palestiniens ont rejeté la résolution de l’ONU et attaqué l’État juif, qui a remporté la victoire après un an de combats.















« Rappel au président français : ce n’est pas la résolution de l’ONU qui a créé l’État d’Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste – y compris ceux de Vichy. régime en France, » » a déclaré Netanyahu dans un communiqué cité par le Times of Israel. Netanyahu et Macron se sont ensuite entretenus au téléphone, le Premier ministre israélien ayant déclaré au président français qu’il n’accepterait pas un accord. « cessez-le-feu unilatéral » au Liban, selon un communiqué publié par son bureau.

Macron et Netanyahu échangent des piques depuis la semaine dernière, lorsque le dirigeant français a appelé à l’arrêt des exportations d’armes occidentales vers Israël, le présentant comme le seul moyen de forcer Jérusalem-Ouest à mettre fin aux conflits à Gaza et au Liban. Il a également accusé Israël de « délibérément » plaçant la force de maintien de la paix de l’ONU forte de 10 000 hommes au sud du Liban dans la ligne de mire. Le contingent comprend quelque 700 soldats français.

Netanyahu a critiqué la suggestion de Macron d’un embargo sur les armes. « honteux, » jurant qu’Israël « gagnerait avec ou sans » Soutien occidental. Dimanche, le dirigeant israélien a appelé l’ONU à évacuer ses soldats de maintien de la paix du Liban, affirmant que le Hezbollah les utilisait comme « boucliers humains ». Cependant, le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré lundi aux journalistes que les soldats de la paix resteraient à leurs postes.

Israël avait déjà provoqué la colère de la communauté internationale en déclarant persona non grata le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, après avoir condamné l’élargissement du conflit au Moyen-Orient et appelé à un cessez-le-feu après l’attaque de l’Iran contre l’État juif. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré que cette décision avait été motivée par les déclarations répétées de Guterres. « comportement antisémite et anti-israélien ». Cette décision a cependant vu plus de 100 États membres de l’ONU signer une lettre de soutien au chef de l’organisation. S’adressant au Conseil de l’ONU suite à l’interdiction imposée par Israël, Guterres a expliqué qu’il « aurait dû être évident » il a condamné l’attaque de l’Iran contre l’État juif.