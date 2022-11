Netanyahu s’apprête à remporter les élections israéliennes et à revenir au pouvoir en quelques semaines

Cela mettrait également à l’épreuve certaines des relations diplomatiques d’Israël, notamment avec les États-Unis et les États du golfe Persique avec lesquels Israël a récemment formé des alliances.

Bien que la coalition dirigée par M. Netanyahu fournirait un gouvernement stable, elle perturberait néanmoins le cadre constitutionnel et le tissu social d’Israël.

Le décompte des voix devait se terminer jeudi après-midi, et le bloc de droite de M. Netanyahu est presque assuré de remporter une nette victoire, garantissant qu’Israël, après cinq élections en moins de quatre ans, aura un gouvernement cohérent avec une majorité stable pour la première fois depuis 2019.

JÉRUSALEM – Benjamin Netanyahu, le chef de l’opposition israélienne, devait sceller jeudi la victoire aux élections générales israéliennes, le mettant sur la bonne voie pour revenir en tant que Premier ministre à la tête de l’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël.

M. Netanyahu lui-même a supervisé la création de ces alliances lors de son dernier mandat. Mais les priorités de ses nouveaux alliés de la coalition risquent d’aggraver les tensions avec les Palestiniens, ce qui pourrait embarrasser les partenaires arabes et américains d’Israël.

Ces tensions soulignent la complexité du retour de M. Netanyahu : en tant que Premier ministre israélien ayant exercé le plus longtemps ses fonctions, il est une personnalité connue qui a défini la société israélienne contemporaine peut-être plus que tout autre politicien. Mais sa décision de s’allier à l’extrême droite, sans être entravée par aucune force centriste ou de gauche, emmène Israël dans l’inconnu.

Les alliés d’extrême droite de M. Netanyahu veulent affaiblir et réformer le système judiciaire israélien, donner aux politiciens plus de contrôle sur les nominations judiciaires et assouplir le contrôle de la Cour suprême sur le processus parlementaire. Ces alliés pourraient faire de ces politiques une condition de leur adhésion à sa coalition.

Ils veulent également mettre fin à l’autonomie palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie occupée et ont l’habitude de s’opposer à la minorité palestinienne en Israël même, un bilan qui fait craindre que le nouveau gouvernement puisse exacerber les tensions judéo-arabes en Israël et freiner toute l’espoir de la fin de l’occupation.