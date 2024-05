Netanyahu s’adressera « bientôt » à une session conjointe du Congrès américain, annonce le président de la Chambre

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a annoncé jeudi que le Premier ministre Benjamin Netanyahu prononcerait « bientôt » un discours lors d’une session conjointe du Congrès.

« Ce sera une démonstration très forte et opportune de soutien au gouvernement israélien au moment où il en a le plus besoin », a déclaré Johnson dans un discours prononcé à l’ambassade d’Israël à Washington, à l’occasion de l’événement annuel du Jour de l’Indépendance.

Johnson n’a pas précisé quand aura lieu le discours de Netanyahu, mais l’orateur a déclaré aux journalistes en marge de l’événement que le leader de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, l’avait informé qu’il signerait l’invitation.

La coopération apparente de Schumer survient à peine un mois après qu’il ait appelé à des élections anticipées en Israël pour remplacer Netanyahu, qu’il a qualifié d’obstacle à la paix.

Même si une invitation est officiellement lancée, il n’est pas tout à fait clair si Netanyahu choisira de l’accepter, étant donné la nature controversée d’un tel discours.

Près de 60 démocrates ont boycotté le dernier discours de Netanyahu en session conjointe en 2015, organisé par les dirigeants républicains du Congrès dans le dos du président de l’époque, Barak Obama, afin que le Premier ministre israélien fasse pression contre l’accord nucléaire que Washington a fini par signer avec l’Iran plus tard cette année-là. .

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, s’adresse à l’ambassade d’Israël lors de l’événement du Jour de l’Indépendance à Washington, le 23 mai 2024. (Capture d’écran : Facebook, utilisé conformément à l’article 27a de la loi sur le droit d’auteur)

Un nombre bien plus important de démocrates pourraient boycotter un discours de Netanyahu prononcé au milieu de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, devenue de plus en plus impopulaire parmi les progressistes.

La guerre déclenchée par les atrocités du Hamas du 7 octobre a également conduit à une rupture dans les relations entre Netanyahu et le président américain Joe Biden, qui a menacé pour la première fois au début du mois de retirer les armes à Israël si Israël lançait une offensive massive dans les zones civiles de Rafah.

Même si Netanyahu semble avoir obtenu une invitation du Congrès, il n’en a pas encore reçu de la Maison Blanche et se rendre à Washington sans cette invitation ne ferait que souligner davantage cette fracture.

Même avant le 7 octobre, Netanyahu n’avait pas reçu d’invitation à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir fin 2022, car il a rapidement suscité la colère de Biden pour ses efforts visant à remanier radicalement le système judiciaire israélien et ses actions considérées comme nuisant à la tentative de l’administration américaine de préserver les perspectives. pour une solution à deux États. Biden s’est rendu en Israël peu après l’attaque menée par le Hamas, dans le cadre du tout premier voyage d’un président américain dans l’État juif en pleine guerre.

Un responsable proche du dossier a déclaré au Times of Israel que Netanyahu avait parlé ces dernières semaines avec intérêt aux dirigeants républicains du Congrès au sujet d’un éventuel discours lors d’une session conjointe, le considérant comme une opportunité de faire valoir la cause d’Israël sur la scène mondiale et se souciait moins de certaines des retombées politiques aux États-Unis.

Netanyahu serait le premier dirigeant étranger à prendre la parole à quatre reprises lors de réunions conjointes du Congrès. Il est actuellement à égalité de troisième position avec le Premier ministre britannique en temps de guerre, Winston Churchill.

Johnson a critiqué Biden pour ce que les républicains ont décrit comme un abandon d’Israël après son soutien massif au lendemain du 7 octobre.

Le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, démocrate de New York, arrive alors que le Sénat se prépare à faire avancer le programme d’aide de 95 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taiwan adopté par la Chambre, au Capitole à Washington, le 23 avril 2024. (J. Scott Applewhite /AP)

Les Démocrates et les Républicains ont intensifié leurs campagnes pour obtenir des votes juifs et pro-israéliens, au point où les campagnes se déchirent presque quotidiennement, les qualifiant d’antisémites à la limite.

Le discours de Netanyahu interviendrait alors qu’Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la guerre à Gaza, après une vague de bonne volonté juste après que le Hamas ait massacré quelque 1 200 personnes – pour la plupart des civils – le 7 octobre et pris 252 otages. Israël a lancé des contre-attaques et finalement une offensive terrestre, et depuis lors, plus de 35 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, dont les chiffres non vérifiés ne font pas de distinction entre combattants et civils. Parmi eux, au moins 15 000 hommes armés du Hamas qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

286 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors des opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.

Netanyahu est également soumis à un siège politique en Israël, où des dizaines de milliers de manifestants, dont certaines familles des 128 otages toujours détenus à Gaza, ont appelé à de nouvelles élections. Ses chiffres dans les sondages ont chuté précipitamment depuis le début de la guerre et jeudi, il a repoussé les affirmations préjudiciables de l’armée selon lesquelles il avait été averti à quatre reprises l’année dernière de la façon dont le Hamas et d’autres ennemis percevaient les troubles intérieurs en Israël.

Le représentant californien Pete Aguilar, quatrième démocrate à la Chambre, a également pris la parole lors de l’événement du Jour de l’Indépendance organisé par l’ambassade israélienne, dans une tentative des organisateurs de souligner la nature bipartite du soutien à Israël au Congrès.

Les Israéliens appellent à la libération des otages détenus par les terroristes à Gaza depuis le massacre du Hamas du 7 octobre, devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le 22 mai 2024. (Ahmad Gharabli/AFP)

Michael Herzog, l’ambassadeur israélien, a déclaré que la force américaine qui a dirigé une coalition d’alliés le mois dernier pour repousser une attaque de missiles et de roquettes iraniennes contre Israël était le véritable emblème des relations entre les deux pays. « Lorsque nos deux nations sont unies et ensemble, rien ne peut nous arrêter et rien ne peut nous battre », a-t-il déclaré sous les applaudissements dans l’immense hall principal du National Building Museum.

Herzog n’a notamment fait aucune mention de Biden dans son discours, mais l’envoyé a salué le soutien qu’Israël a reçu de son administration depuis le 7 octobre.

L’ambassade a gardé secret le lieu de la fête jusqu’au dernier jour. Quelques dizaines de manifestants pro-palestiniens ont crié des slogans à l’extérieur de l’événement et quelques-uns gisaient au sol tachés de faux sang.

Le 7 octobre et ses horreurs ont imprégné l’événement. Il y avait 128 chaises vides sur une estrade au centre de la salle, symbolisant les otages toujours détenus à Gaza.

Les participants ont marché devant des photos massives d’habitants et de soldats des communautés dévastées par l’attaque du Hamas et ont mangé des plats créés à partir de recettes préparées par les habitants des villages frontaliers de Gaza.

JTA a contribué à ce rapport.